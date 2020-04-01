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Парламент готовится ко второй весенней сессии. Она начнется завтра
На повестке обсуждения депутатов 62 законопроекта, 18 из которых будут рассмотрены в первом чтении. Среди прочих - поправки в законодательство о рекламе, работе торговли и общепита, усовершенствуют и правовое поле под новый Жилищно- коммунальный кодекс. Помимо этого депутаты проработают пакет мер для обеспечения стабильной работы экономики. Также на весенней сессии депутаты нижней палаты парламента рассмотрят ратификацию соглашений об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Будут внесены поправки в законодательство о продлении льгот для ветеранов Великой Отечественной и ликвидаторов чернобыльской аварии, действия которых заканчиваются в нынешнем году.
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