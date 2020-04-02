Парламент ратифицировал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Cегодня парламент ратифицировал соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии. Утром их рассмотрели депутаты Палаты представителей, а позже международные договоры поддержали и сенаторы. Этот вопрос стал первым в повестке весенней сессии Совета Республики. С приветственным словом выступила спикерНаталья Кочанова. Она обозначала ориентиры для работы верхней палаты Парламента. И сегодня Наталья Кочанова рассказала о том, что работа сенаторов с обращениями граждан доказала свою эффективность - в Совет Республики поступают письма с благодарностями.



