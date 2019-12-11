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Парламент выбрал руководство комиссий
Депутаты планируют подкорректировать Налоговый кодекс, совершенствовать банковское законодательство, внести правки в закон о партиях и комплексно переработать Кодекс о культуре. И это только часть законодательной работы, которая предстоит новому созыву. Об этом депутаты рассказали сегодня с главной трибуны Овального зала, представляя фронт работ своих профильных комиссий. Напомним, парламент сегодня выбрал их руководство. В руководящем составе 14 человек. Каждый отвечает за определенное направление - бюджет и финансы, аграрную политику, национальную безопасность, науку, образование и т. д. Вскоре станут известны имена тех, кто войдет в состав комиссий. После этого парламентарии будут готовы приступать к работе над законопроектами.
Сегодня в Палате представителей уже около 30 законопроектов. Но депутаты основательно возьмутся за доработку в следующем году. Осенняя сессия завершается, ее торжественно закроют в следующую пятницу, 20 декабря.
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