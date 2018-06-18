Парламентарии Беларуси и России обсуждают вопросы интеграции. Особое место занял депутат Николай Валуев

Парламентарии Беларуси и России обсуждают вопросы интеграции в Бресте. Здесь проходит сессия Парламентского собрания Союза двух стран. Впервые в заседании принимает участие Молодежная палата. Ключевые темы - равные условия для работы предприятий, формирование единого научно-технологического пространства и укрепление дружбы между молодежью двух стран.