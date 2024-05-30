Парламентарии Беларуси выступили в поддержку требований Кубы к США исключить ее из списка государств, предположительно спонсирующих терроризм

Постоянная комиссия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам поддержала заявление Министерства иностранных дел Республики Куба от 15 мая 2024 года относительно исключения Республики Куба из списка государств, предположительно спонсирующих терроризм.

Для всего мирового сообщества очевиден тот факт, что Куба не имеет отношения к спонсированию терроризма, а США используют данный список в качестве инструмента незаконного экономического давления на суверенные государства.

Парламентарии Беларуси возмущены тем, что руководство Соединенных Штатов Америки отказывается услышать многочисленные голоса не только стран - участниц Организации Объединенных Наций, но и политических, религиозных, общественных объединений, политических деятелей непосредственно в США, выступающих за отмену блокады Кубы.

Исключение Республики Куба из списка государств, предположительно спонсирующих терроризм, явится важным шагом в этом направлении и позволит оживить международную торговлю, создать более привлекательные условия для посещения страны туристами и в значительной степени разрешить проблемы, вызванные санкционным давлением.

"Мы высоко ценим дружественные отношения между Республикой Беларусь и Республикой Куба и нацелены на дальнейшее укрепление всестороннего сотрудничества", - говорится в заявлениибелорусских парламентариев.