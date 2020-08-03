Послание - это ориентир в работе для всех: государственных органов, общественных организаций, субъектов хозяйствования и для каждого гражданина. Об этом заявила Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня, открывая внеочередную парламентскую сессию. Напомним, на основании конституции Глава государства принял решение о созыве внеочередной сессии Палаты представителей и Совета Республики для обращения с ежегодным Посланием Президента белорусскому народу и Национальному собранию.





Внеочередная сессия белорусского парламента

Спикер верхней палаты парламента отметила, что в этом документе определяются основные направления обеспечения экономического роста, общественной безопасности и правопорядка, социальной защиты, решения демографических и других проблем, а также укрепления позиций Беларуси на международной арене. Внимание к Посланию традиционно велико. Это программное выступление, в котором Глава государства анализирует положение дел, формулирует важнейшие задачи и цели социально-экономического развития на перспективу. Нынешнее Послание приходится на непростой период, подчеркнула Наталья Кочанова. Сложная эпидемиологическая ситуация и, как следствие, ее влияние на экономику, а также политическая кампания - все сошлось воедино. И сегодня важно сохранить стабильность и эволюционное развитие во всех сферах. Своими ожиданиями поделились парламентарии обеих палат.

Парламентарии о предстоящем Послании Президента

Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Все ожидали, что после пандемии мир станет мягче, добрее, все начнут сотрудничать, но на самом деле все происходит намного жестче. Каждый отстаивает свои национальные интересы. Каждый старается получить в этих условиях преимущества. В первую очередь, в торговой и экономической сферах. Но отдельные крупные игроки - даже в геополитической плоскости. Поэтому, конечно, сегодня обеспечить общественную безопасность в стране - это основная задача власти и, я уверен, что она справится с этой задачей".

Светлана Любецкая, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Меня очень интересует важная, острая тема - экономика, заработная плата, занятость. А соответственно, и вопросы, связанные с этим: развитие бизнеса, государственное управление, социальная политика. Если сказать как юрист, то меня очень волнуют вопросы и те посылы, которые будут заданы в развитии фундаментальных правовых основ развития цифровой экономики".

Андрей Савиных, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В начале 90-х Президент предложил концепцию многовекторной внешней политики. Это был ответ на глобализирующийся мир, который ориентировал нас на установку и развитие контактов с многочисленными субъектами международной деятельности: иностранными государствами, международными организациями. Это, в общем-то, был адекватный процесс, который обеспечивал благоприятные внешние условия для экономического развития страны. Но сегодня мы видим, что глобальные процессы уступают место формированию многополярного мира. Меня очень интересует взгляд Президента на то, как это может повлиять на внешнеполитическую доктрину Республики Беларусь в ближайшее время".

Людмила Макарина-Кибак, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: