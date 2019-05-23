Парламентарии поддержали антикоррупционный декрет № 3

Сегодня на заседании сессии Палата представителей приняла его к сведению. Документ усиливает меры ответственности за этот вид преступления. Лица, осужденные за его совершение, не подлежат условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким.



В повестке дня 12 вопросов. В том числе об основах транспортной деятельности, о вспомогательных репродуктивных технологиях, о почтовой связи. К слову, последний законопроект после первого чтения прошел корректировки и был доработан.



После принятия и вступления норм законопроекта в силу будет разрешено перевозить почтовые отправления по территории Беларуси по транспортной накладной, утвержденной оператором почтовой связи. А люди, постоянно проживающие в садоводческих товариществах, смогут устанавливать почтовые шкафы.



