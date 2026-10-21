Парламентская делегация Мьянмы находится с официальным визитом в Беларуси. На повестке дня укрепление парламентского диалога и знакомство с достижениями белорусского машиностроения.

Проходит встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой с председателем Палаты национальностей Ассамблеи Союза Аун Лин Две. Экономика - ключевое направление сотрудничества. За 2025 год взаимный товарооборот составил свыше 16 млн долларов. И это лишь малая часть потенциала.

Также 21 октября стороны подпишут меморандум о сотрудничестве. Межпарламентский диалог -это развитие договоренностей, достигнутых на высшем уровне.