Парламентская дипломатия: что обсудили на Межпарламентской ассамблее СНГ в Санкт-Петербурге

Вопросы евразийской безопасности наряду с темами международного сотрудничества, экономики, работы Молодежного парламента обсуждались 21 мая в Санкт-Петербурге. Там стартовала весенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ. Таврический дворец собрал сотни парламентариев из стран Содружества.

В эти дни Таврический дворец Санкт-Петербурга - место обсуждения важных вопросов, которые касаются граждан стран Содружества (а это почти 300 млн человек). Именно их интересы представляют парламентарии, которых объединила весенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Тем для дискуссий много, но в приоритете международная безопасность. Мир сейчас живет в геополитической турбулентности. Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, усиление войск НАТО у границ Союзного государства, провокационные заявления литовских политиков об уничтожении Калининграда, обвинения в адрес Беларуси за проведение военных учений по проверке ядерных вооружений - все это только нагнетает международную обстановку.

Константин Косачев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22651e7a-4e66-4fe3-96e1-f11014430a65/conversions/7e62d211-5f4f-48ac-9401-f0e06d9455e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22651e7a-4e66-4fe3-96e1-f11014430a65/conversions/7e62d211-5f4f-48ac-9401-f0e06d9455e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22651e7a-4e66-4fe3-96e1-f11014430a65/conversions/7e62d211-5f4f-48ac-9401-f0e06d9455e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22651e7a-4e66-4fe3-96e1-f11014430a65/conversions/7e62d211-5f4f-48ac-9401-f0e06d9455e0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ:

"Мы наши страны в обиду не дадим. Как может быть иначе, если мы явно видим приближение военной инфраструктуры к нашим границам, увеличение расходов на военные нужды и складывание очень жестких дисциплинарных конструкций, которые раз за разом пытаются нас передавить на всех возможных и невозможных площадках. Это путь в никуда, потому что однополярность не может существовать одновременно с многополярностью".

Чтобы сохранить безопасность на территории стран Содружества, очень актуален опыт Беларуси. Именно она выдвинула идею о разработке Евразийской хартии многополярности и многообразия в ХХI веке. Основная идея документа - создать новую архитектуру безопасности, которая признает и уважает позиции разных стран.

Сергей Алейник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/307972d4-da00-49e8-9c7c-addcab5d125f/conversions/e8f2bdf3-c77f-401b-a937-d2062199eb81-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/307972d4-da00-49e8-9c7c-addcab5d125f/conversions/e8f2bdf3-c77f-401b-a937-d2062199eb81-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/307972d4-da00-49e8-9c7c-addcab5d125f/conversions/e8f2bdf3-c77f-401b-a937-d2062199eb81-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/307972d4-da00-49e8-9c7c-addcab5d125f/conversions/e8f2bdf3-c77f-401b-a937-d2062199eb81-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Инициатива по евразийской безопасности получила серьезную поддержку. Она успешно реализовывается вместе с нашими партнерами, единомышленниками, с которыми у нас совпадает видение тех геополитических вызовов, с которыми сталкиваются наши страны сегодня. Девальвация международного права, множество конфликтов, милитаризация пограничного пространства, использование санкционной политики в нарушение норм международного права - все эти вызовы побуждают нас прилагать более активные усилия для того, чтобы выстраивать справедливую архитектуру евразийской безопасности".

В повестке дня и молодежная политика в странах СНГ. В частности, говорили о влиянии искусственного интеллекта на молодежь, о том, как отличить правдивую информацию от фейковой, не стать заложником мошеннических схем и как использовать новые технологии для развития, а не во вред. Представители Беларуси поделились опытом в интеграции новых технологий в сферу образования.

Межпарламентская ассамблея СНГ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0919d5c7-05d1-41b9-8d92-36630183c33c/conversions/39bcafa0-b025-4977-8a87-324adc1b0d05-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0919d5c7-05d1-41b9-8d92-36630183c33c/conversions/39bcafa0-b025-4977-8a87-324adc1b0d05-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0919d5c7-05d1-41b9-8d92-36630183c33c/conversions/39bcafa0-b025-4977-8a87-324adc1b0d05-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0919d5c7-05d1-41b9-8d92-36630183c33c/conversions/39bcafa0-b025-4977-8a87-324adc1b0d05-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

"Со следующего года официально на занятиях ребятам можно будет использовать эти технологии. Задача Минобразования и государства - при помощи ИИ помочь в развитии молодым людям, но не заменить развитие молодых людей этими технологиями. Потому что зачастую поисковой запрос позволяет дать базовую информацию, такое лишает уникальности и поиска нестандартных вариантов при подготовке научных материалов".

Ключевым событием дня стало заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. В нем приняли участие главы парламентских делегаций стран Содружества. Они подвели итоги работы парламентариев в 2025-м, а также утвердили план работы на ближайшие три года.