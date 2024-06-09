Парламентская делегация Азербайджана с визитом в Минске

Парламентская делегация Азербайджана прибыла с визитом в Беларусь. Гостей в Национальном аэропорту Минск встретила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Программа традиционно насыщена мероприятиями. В их числе встречи с руководством палат парламента, правительства нашей страны, а также подписание документов о взаимодействии. Отправной точкой в налаживании тесного диалога на парламентском уровне стал официальный визит в Беларусь делегации Азербайджана в октябре 2009 года, развиваются дружеские отношения и всестороннее сотрудничество и на высшем уровне. В мае Александр Лукашенко совершил государственный визит в Азербайджан. Минск и Баку договорились о совместном производстве удобрений, в планах выпуск пожарной техники и лифтов.