Парламентская делегация Беларуси во главе с Кочановой направится с визитом в Китай

Беларусь продолжает укреплять сотрудничество с Китаем. В дружественную страну с официальным визитом сегодня направится официальная парламентская делегация во главе с председателем Совета Республики Беларуси.

В ее составе зампредседателя Палаты представителей, председатели трех Постоянных комиссий Совета Республики, министр здравоохранения и глава концерна "Беллегпром". Визит пройдет во исполнение поручений Президента по укреплению политического взаимодоверия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений. Согласно соглашению о сотрудничестве между Национальным собранием Беларуси и Всекитайским собранием народных представителей КНР, создан Комитет высокого уровня по взаимодействию между законодательными органами двух стран. В рамках визита состоится первое заседание данного комитета, а также встречи с руководством Всекитайской федерации женщин, посещение объектов социальной инфраструктуры.