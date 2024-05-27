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Парламентская делегация Беларуси во главе с Кочановой направится с визитом в Китай
Беларусь продолжает укреплять сотрудничество с Китаем. В дружественную страну с официальным визитом сегодня направится официальная парламентская делегация во главе с председателем Совета Республики Беларуси.
В ее составе зампредседателя Палаты представителей, председатели трех Постоянных комиссий Совета Республики, министр здравоохранения и глава концерна "Беллегпром". Визит пройдет во исполнение поручений Президента по укреплению политического взаимодоверия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений. Согласно соглашению о сотрудничестве между Национальным собранием Беларуси и Всекитайским собранием народных представителей КНР, создан Комитет высокого уровня по взаимодействию между законодательными органами двух стран. В рамках визита состоится первое заседание данного комитета, а также встречи с руководством Всекитайской федерации женщин, посещение объектов социальной инфраструктуры.
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