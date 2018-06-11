Парламентская делегация Индии находится с визитом в Минске

Сегодня в столице будут говорить о сотрудничестве Беларуси и Индии. Парламентская делегация этой страны находится с визитом в Минске. Запланированы переговоры со спикерами обеих палат Национального собрания. Речь пойдет о взаимодействии в торгово-экономической, инвестиционной, а также в гуманитарной сферах. Гости посетят Парк высоких технологий и белорусско-индийский учебный центр в области информационных и коммуникационных технологий им. Раджива Ганди. Отметим, в ближайшие годы Беларусь и Индия намерены нарастить товарооборот до миллиарда долларов.