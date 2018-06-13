Парламентская делегация Индии в эти дни находится с визитом в Беларуси

Накануне Президент Александр Лукашенко встретился со спикером нижней палаты парламента этой страны Сумитрой Махаджан. А лидеры двух стран виделись буквально на днях в Китае, на саммите Шанхайской организации сотрудничества, где и были обозначены перспективные направления.

Знаковым для двусторонних отношений стал визит Президента Беларуси в Индию осенью прошлого года. Достигнуты договоренности по локализации в этой стране наших промышленных гигантов – Гомсельмаша, МТЗ и МАЗа, а также по развитию у нас фармпроизводств с использованием индийских наработок. В прошлом году товарооборот приблизился к полумиллиарду долларов.