Парламентская избирательная кампания в Беларуси проходит в политически стабильных условиях

Об этом вчера рассказала журналистам глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Также председатель ЦИК отметила, что во время этой кампании активнее будут использоваться информационные технологии: через мобильное приложение можно будет определить местоположение и номер избирательного участка. Руководитель комиссии сравнила белорусские выборы с парламентской гонкой в Украине.



Еще один важный момент: организаторы выборов создадут все условия для людей с ограниченными физическими возможностями. В частности, это запуск на телеканалах субтитров во время выступления кандидатов и создание на участках всех условий для комфортного голосования.