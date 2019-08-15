ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Парламентская избирательная кампания в Беларуси проходит в политически стабильных условиях

Об этом вчера рассказала журналистам глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Также председатель ЦИК отметила, что во время этой кампании активнее будут использоваться информационные технологии: через мобильное приложение можно будет определить местоположение и номер избирательного участка. Руководитель комиссии сравнила белорусские выборы с парламентской гонкой в Украине.

Еще один важный момент: организаторы выборов создадут все условия для людей с ограниченными физическими возможностями. В частности, это запуск на телеканалах субтитров во время выступления кандидатов и создание на участках всех условий для комфортного голосования.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все