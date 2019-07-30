Парламентские выборы пройдут в Беларуси по закону и в рамках Конституции

Вопросы организации электоральной кампании Президент обсудил с главой Центризбиркома Лидией Ермошиной.



Срок полномочий у парламента и Президента истекает в один год - в 2020-м. Закон не запрещает проводить эти избирательные кампании одновременно. Но в Беларуси, так сложилась практика, стараются не совмещать. Президентские выборы, как и планировалось, пройдут в следующем году, а парламентские должны состояться уже в ноябре.



На встрече Лидия Ермошина озвучила предложения Центризбиркома: провести выборы в Совет Республики 7 ноября, а в Палату представителей - 17-го. Александр Лукашенко поручил проработать эти предложения, еще раз проинформировать его и подготовить соответствующие проекты указов к следующему понедельнику. Речь также шла об организации международного наблюдения за выборами - тут должен прозвучать четкий сигнал: никому не запрещено приезжать и смотреть, как в Беларуси проходит голосование. Обсуждали и вопросы информирования людей о кампании. Позиция Главы государства однозначна - все должно пройти открыто, демократично и по закону. А в основе электоральных процессов должны лежать порядок и стабильность. Подробности встречи - в наших следующих выпусках.