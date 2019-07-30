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Парламентские выборы пройдут в Беларуси по закону и в рамках Конституции
Вопросы организации электоральной кампании Президент обсудил с главой Центризбиркома Лидией Ермошиной. Срок полномочий у парламента и Президента истекает в один год -в 2020. Закон не запрещает проводить эти избирательные кампании одновременно. Но в Беларуси так сложилась практика -их стараются не совмещать. Президентские выборы, как и планировалось, пройдут в следующем году, а парламентские должны состояться уже в ноябре.
Предложения Центризбиркома: провести выборы в Совет Республики 7-го ноября, а в Палату представителей - 17-го. Александр Лукашенко поручил проработать эти варианты.
Cегодня также в центре внимания Президента была продовольственная безопасность и развитие биотехнологической отрасли. В Беларуси создают предприятие завтрашнего дня. Новый комплекс в Пуховичском районе будет перерабатывать 250 тысяч тонн зерна в год. Во время совещания обсудили ход реализации проекта, подготовку кадров и пути сбыта готовой продукции.
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