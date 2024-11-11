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Парламентское собрание в Москве приняло модельный закон о приграничном сотрудничестве в СГ
Парламентское собрание Союза Беларуси и России 12 декабря на сессии в Москве приняло модельный законодательный акт "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве", сообщает БЕЛТА.
Документ призван установить общие для Беларуси и России подходы к правовому регулированию общественных отношений в сфере приграничного сотрудничества, устранению имеющихся правовых препятствий и сближению национального законодательства двух стран на основе базовых принципов. В частности, модельный акт позволяет заключать соглашения о приграничном сотрудничестве на различных уровнях местной власти. Кроме того, в документе отмечены особые формы приграничного сотрудничества, сложившиеся в рамках Союзного государства: Форум регионов Беларуси и России, совместные рабочие группы, открытие представительств приграничных регионов одной страны - участника Союзного государства в приграничных регионах другой.
Как отметил в ходе заседания председатель комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Виктор Пинский, основой модельного законодательного акта стали предложения властей приграничных регионов. В частности, положительные отзывы на проект поступили от исполнительных комитетов Витебской, Гомельской, Могилевской областей и администраций Брянской, Псковской и Смоленской областей.
Совету министров Союзного государства поручено организовать работу по подготовке изменений в нормативные правовые акты Беларуси и России, направленных на реализацию данного модельного законодательного акта.
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