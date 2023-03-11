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Парламентское измерение может появиться в ШОС

Парламентское измерение может появиться в ШОС

Белорусская парламентская делегация участвует в 146-й ассамблее Межпарламентского союза и связанных с ней мероприятиях в Манаме (Королевство Бахрейн). Сегодня на полях ассамблеи состоялась двусторонняя встреча делегаций Беларуси и России, сообщает БелТА со ссылкой на информацию председателяПостоянной комиссии по международным делам Палаты представителей АндреяСавиных.

"Стороны обсудили вопросы взаимодействия и развития контактов с парламентскими структурами АСЕАН, МЕРКОСУР, Организации исламского сотрудничества, Латиноамериканским и Панафриканским парламентами, - рассказал Андрей Савиных. - Отдельной темой обсуждения стало взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь подала заявку на членство в ШОС и белорусская делегация поблагодарила российских коллег за поддержку нашей позиции в этом вопросе. Обсуждались новые идеи, связанные, в том числе с созданием парламентского измерения ШОС в формате либо парламентской ассамблеи, либо парламентского движения".

В состав белорусской делегации вошли заместитель председателя Совета Республики Валерий Бельский и председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. Как ожидается, депутат также примет участие в общих дебатах ассамблеи по теме "Содействие мирному сосуществованию и инклюзивному обществу: борьба с нетерпимостью", заседаниях Постоянного комитета МПС по делам ООН и его бюро, в заседании геополитической группы МПС "Евразия", а также второй конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, которые состоятся на полях ассамблеи.

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