3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Парламентское измерение может появиться в ШОС
Белорусская парламентская делегация участвует в 146-й ассамблее Межпарламентского союза и связанных с ней мероприятиях в Манаме (Королевство Бахрейн). Сегодня на полях ассамблеи состоялась двусторонняя встреча делегаций Беларуси и России, сообщает БелТА со ссылкой на информацию председателяПостоянной комиссии по международным делам Палаты представителей АндреяСавиных.
"Стороны обсудили вопросы взаимодействия и развития контактов с парламентскими структурами АСЕАН, МЕРКОСУР, Организации исламского сотрудничества, Латиноамериканским и Панафриканским парламентами, - рассказал Андрей Савиных. - Отдельной темой обсуждения стало взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь подала заявку на членство в ШОС и белорусская делегация поблагодарила российских коллег за поддержку нашей позиции в этом вопросе. Обсуждались новые идеи, связанные, в том числе с созданием парламентского измерения ШОС в формате либо парламентской ассамблеи, либо парламентского движения".
В состав белорусской делегации вошли заместитель председателя Совета Республики Валерий Бельский и председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. Как ожидается, депутат также примет участие в общих дебатах ассамблеи по теме "Содействие мирному сосуществованию и инклюзивному обществу: борьба с нетерпимостью", заседаниях Постоянного комитета МПС по делам ООН и его бюро, в заседании геополитической группы МПС "Евразия", а также второй конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, которые состоятся на полях ассамблеи.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все