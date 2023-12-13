Партнерство от Атлантики до Тихого океана - во Дворце Независимости подвели итоги международных переговоров Президента и правительства

Все договоренности в работу! Таково главное поручение Президента по итогам масштабных международных переговоров в разных частях света. Китай, Эмираты, Африка, Азия. Везде Беларусь укрепляет свои позиции и налаживает сотрудничество. "Политическая дорога" проложена, сегодня важно без торможения наполнять экономическое партнерство. Это задачи правительству и ответственным лицам - речь прежде всего о наших новых странах дальней дуги. Ведь, например, с Китаем уже давно выстраиваем стратегический диалог и последовательно повышаем товарооборот. Реализация всех достигнутых за последние дни договоренностей на контроль! И без торможения! Немалая роль в претворении в жизнь всех планов отводится Министерству иностранных дел! Наш обозреватель Наталья Бреус как раз вернулась из командировки - у нее все итоги.

От Тихого океана до Атлантики

Не успел еще затихнуть гул президентского самолета, а во Дворце Независимости уже обсуждают итоги масштабных переговоров за рубежом. Вся верхушка правительства здесь! Пока белорусский борт номер один курсировал между Африкой, Азией и Ближним Востоком, правительственная делегация побывала во Вьетнаме и Узбекистане. В общем - дальняя дуга становится ближе.

Совещание по итогам зарубежных визитов

"Хотел бы с вами сегодня обсудить итоги нашей командировки - правительственной делегации и моей по дальней дуге, как мы ее часто называем. Думаю, что у людей и у вас сегодня не должно возникать вопросов, что такое дальняя дуга", - сказал Президент.



Фактически география визитов растянулась от Тихого до Атлантического океанов. "Мы нарисовали реально эту дальнюю дугу, по которой должны работать", - отметил Александр Лукашенко.



Президент пояснил, что в круг близкой дуги сотрудничества соседей и партнеров Беларуси входят страны СНГ.



"Россия и КНР - два государства, с которыми мы имеем наиболее продвинутые отношения. Это отдельная история. Вы знаете, что приняты и реализуются соответствующие решения Президента отдельно по этим государствам, - подчеркнул белорусский лидер. - А дальняя дуга - вот она обозначена. Севернее, южнее расположены государства, которые нас очень интересуют".





Работа с Индией

Звучит не только о том, что удалось сделать, но и о том, где еще нужно поднажать. Александр Лукашенко в своем духе - концентрируется не на дипломатических успехах, а на сложностях. Сложно и не так быстро, как хотелось бы, пока продвигаемся в Индии. Важная и перспективная страна, без которой дальняя дуга будет неполной.

"Отдельный вопрос, никак не можем выйти на его принципиальное решение, - это работа с индийским государством. В свое время бывший министр иностранных дел начал принципиально заниматься этим вопросом", - отметил глава государства.



Он поручил нынешнему главе МИДа Сергею Алейнику в ближайшее время, не позже первого квартала будущего года, внести свои предложения по этому вопросу. "План работы с Индией. Именно план. Как это мы делали в Африке с Экваториальной Гвинеей. Нам не нужны туристические поездки. Нам нужны решения конкретных вопросов", - пояснил глава государства.

Африканский вектор

Контакты с африканским контентом начали налаживать не вчера. Но 2023 год наполнил их конкретикой и точно станет переломным по работе Беларуси в Африке. Зимбабве и Экваториальная Гвинея сегодня уже не кажутся такой уж экзотикой. В Гвинее многие министры и специалисты за последнее время успели побывать дважды, готовя почву для переговоров на высшем уровне. Кстати, почву и в прямом смысле. Работа в сельхозсфере - одно из направлений сотрудничества. Хотя в дорожной карте их определили полтора десятка.





Результаты командировок - на контроль

"Если касаться Африканского континента, я хочу всех предупредить. Вице-премьеров я пригласил, хоть они и не были погружены в детали этих подготовительных визитов наших специалистов, министров. Они знают это. Я вас пригласил для того, чтобы вы взяли на особый контроль результаты этих командировок", - сказал Президент.



Александр Лукашенко отметил, что с Экваториальной Гвинеей работа велась по-новому: "Все шло под моим жесточайшим контролем. Там побывал министр иностранных дел, установил контакты с этим государством, затем специалисты работали. И министры накануне моего визита посетив эту страну, выработали основные направления (их 15) нашей работы и 74 конкретных проекта, которые мы договорились осуществить вместе с нашими друзьями в Экваториальной Гвинее, и их надо реализовать. Я просто категорически на этом настаиваю и предупреждаю".



В связи с этим глава государства поставил задачу помощнику Президента Александру Косинцу взять на контроль в Администрации Президента работу с Экваториальной Гвинеей и Кенией - странами в Африке, где в этот раз побывал глава государства. "Вы наверху пометьте себе и контролируйте, изучите все эти вопросы. Это здесь, в Администрации Президента, должно быть на контроле. Чтобы не было, как у нас иногда бывает, что мы проводим ревизии наших отношений с теми или иными государствами, что-то исключаем, что-то добавляем. Мы договорились, и нам надо реализовывать эти проекты", - подчеркнул белорусский лидер.

Контроль за реализацией договоренностей в Африке

Замусолить договоренности или работать по ним спустя рукава не получится - это сигнал для всех! С жителями Африканского континента готовы делиться компетенциями и технологиями. Они в странах Африки, которые сегодня все больше задумываются об экономической независимости, как нельзя кстати. Заботы ведь там самые насущные - как накормить людей - даже нефтедоллары на хлеб не намажешь, как строить дома, как развивать медицину. Нужна помощь в делах, которую от колонизаторов и охотников за ресурсами не дождешься. Полезные проекты плюс взаимная выгода, и это, пожалуй - главная формула.

"Будучи в Экваториальной Гвинее, откровенно там сказал, что со стороны Беларуси это не благотворительная помощь. Мы не Америка, которая печатает деньги, и не Китай, у которого огромное количество резервов. И даже не Россия. Мы должны договариваться за деньги и исключительно добросовестно работать. Там очень хорошие перспективы. Там надо все, что мы умеем делать", - сказал Александр Лукашенко.



Говоря о Кении, Президент обратился к Виктору Шейману: "Я Вам уже говорил во время полета: возьмите и занимайтесь Африкой, как когда-то Вы начинали. Она должна быть под контролем у Вас как специального посланника Президента. По Кении Вы знаете вопросы, по которым нас попросил Президент помочь им: три глобальных выгодных для нас вопроса. Ну и другие. Поэтому Африка и Кения отдельно - это Ваш вопрос. Африканский континент. Вы начинали там, Вы за него отвечаете".

План действий с каждым государством

Африка - большая и разная! У каждой страны там свои запросы и болевые точки! Так что не случайно наш Президент настаивает - с каждым государством нужно иметь свой план действий. Ну а своим открытым и честным подходом Беларусь завоевывает доверие на континенте.





Многие оппоненты смеялись: что такое Зимбабве, страна, которая находится в самом конце по уровню жизни и так далее. И действительно, у страны много проблем, у них упали урожаи, у них начался голод. И вот когда мы начали с ними сотрудничать, предложили прежде всего агротехнику, Гомсельмаш поставлял комбайны, тракторы поставлялись. В этом году прошла информация, что впервые Зимбабве обеспечила себя урожаем. То есть у них впервые не было голода и не нужно было закупать продовольствие за рубежом. Это благодаря тому, что только в сельском хозяйстве мы оказали такую помощь. Поэтому другие государства видят это и хотят сотрудничать. Ирина Новикова, профессор, доктор экономических наук

Нынешние отношения Беларуси и Китая - большое достижение

Дружба Минска и Пекина злопыхателям давно режет глаза. Куда больше чем работа в Африке. Пока диванные критики спят и видят раздрай в белорусско-китайских отношениях, наполняют сеть фейками и домыслами по этому поводу, лидеры стран ведут переговоры, игнорируя протокольные планы. В этот раз общались втрое дольше, чем предполагалось изначально. Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая.

За работу с КНР персональную ответственность несет первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, который также присутствовал на недавних переговорах в Пекине на высшем уровне вместе с главой МИД.

Александр Лукашенко назвал визит в Китай очень полезным и продуктивным, и китайская сторона готова к совместной работе по обсуждавшимся вопросам: "Нет" - не было слышно такого слова (во время переговоров. - Прим.). Все вопросы, которые мы поставили перед Председателем КНР Си Цзиньпином, получили один ответ: "Да, мы готовы работать, углубляться, давайте вместе, давайте по-дружески работать".



"Китай - это будущее всей планеты. И то, что у нас с ним хорошие отношения, - это наш плюс, наше достижение", - подчеркнул Глава государства.

Политическое согласие Минска и Пекина

У стран есть главное - политическое согласие. Мы поддерживаем их идею построения Сообщества единой судьбы. Они - путь развития Беларуси. Пекин выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела страны. Если чего и не хватает двустороннем треке, так это скорости движения. Даже рекордные показатели торговли - не предел.





Все предыдущие годы происходил рост экономического взаимодействия сотрудничества между Беларусью и Китаем. Обе стороны нашли те ниши, которые необходимы другой стороне и предоставляют товары технологические, продовольственные, логистические возможности, в которых нуждается другая сторона. Необходимо отметить, что Беларусь в силу того, что геополитическая ситуация обострилась и сделала невозможной торговлю с Западной Европой, утратила часть рынков. Китай к этому внимательно подошел, отнесся и постарался эти объемы выкупить, тем более что он сам нуждается в этой продукции, особенно если речь идет о продовольственной сельскохозяйственной продукции, и он заместил европейские рынки своими рынками. Это говорит именно о том, что обе стороны учитывают интересы друг друга. Владимир Киреев, политолог (Россия)

Восток - дело тонкое

Вот уж правда, Восток - дело тонкое. Учитывая эту философию, проходят переговоры в Арабских Эмиратах. Сверяют часы лидеры в таком домашнем и семейном формате. ОАЭ - основной торговый партнер Беларуси среди арабских государств Залива.

"Что касается Эмиратов, они работают с нами по отдельным вопросам. Нигде нет торможения. И договаривались, что, возможно (у них очень большой интерес), мы можем вместе работать в Африке. Там для них большой кусок работы, имея в виду их влияние в мире и те финансовые ресурсы, которые у них есть. Поэтому если у них будет интерес по отдельным вопросам работать, мы готовы их подключать", - сказал Александр Лукашенко.

Все возможно, если есть доверие. Этим Эмираты и Беларусь могут похвастаться. И ценят. Ведь прошедший климатический саммит показал, что доверие в мире - дефицит.

Совещание по итогам зарубежных визитов

Как складывается картина мира для Беларуси, обсуждали на сегодняшнем совещании подробно. Работать четко, последовательно, сообща по всем договоренностям - задача для правительства в целом и дипломатов в частности.

"Все должно быть сконцентрировано в Министерстве иностранных дел. Там все должно быть. Посмотрим, как новый министр иностранных дел справится с этими вопросами. Это огромное количество вопросов. Поэтому я и поручаю и Шейману, и Косинцу подключиться и так далее. Правительству и министрам придется реализовывать все договоренности. Я просто категорически вас предупреждаю о том, чтобы не было какого-то торможения", - заявил белорусский лидер.





Эйсмонт рассказала о главном тезисе Президента Беларуси на совещании по итогам зарубежных визитов

Многие аспекты сотрудничества на разных континентах обсуждали и в закрытой для прессы части. Что вполне понятно, ведь желающих ставить палки в колеса достаточно. Каков главный месседж Президента, расскажет по итогам пресс-секретарь главы государства.

"Президент собрал совещание, чтобы без малейшего промедления, буквально мгновенно правительство и иные должностные лица приступили к реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе состоявшихся важных зарубежных переговоров. Командировка была крайне насыщенная и тяжелая. Никогда Президент не улетал из страны так надолго. Интенсивность встреч, переговоров, перелетов все видели. От Тихого океана до Атлантики, как сказал глава государства", - отметила пресс-секретарь.

В итоге траектория работы на дальней дуге вырисовывается вполне предметно и перспективы очень хорошие.

"Африка как раз одно из самых перспективных направлений. Президент настраивает всех на интенсивную работу с высоким темпом и такой же продуктивностью", - рассказала Наталья Эйсмонт.

В сотрудничестве с Китаем, как отметил Президент, проблем нет. "Это наш стратегический партнер, с которым мы сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать", - заявила пресс-секретарь.

Большой взаимный интерес есть и с Объединенными Арабскими Эмиратами. Не только в двустороннем формате, но и, как обозначил глава государства, речь идет о возможной совместной работе в Африке.

Обсудили на совещании и переговоры правительственной делегации в Узбекистане и Вьетнаме. Подробно об итогах поездки доложил премьер-министр Роман Головченко.

"Что касается белорусско-узбекских отношений - о конкретных планах и проектах. А вьетнамское направление мы, можно сказать, реанимируем. Обе стороны к этому готовы", - поделилась подробностями пресс-секретарь главы государства.

Особый акцент на совещании Президент сделал на том, что активно включиться в работу должны вице-премьеры. Не меньшей активности глава государства требует и от послов и МИД в целом. "Вообще же итоги подведены, задачи поставлены, зоны ответственности распределены. Никакого торможения - это главный тезис и требование Президента", - подчеркнула Наталья Эйсмонт.

Интерес белорусов на дальней дуге

Политическая дорога проложена Президентом. Теперь черед наполнять экономическое партнерство. Дело за правительством. Работать без оглядки на экзотику, расстояние, трудности. Все как в жизни - путь осилит идущий.