Пашинян позитивно оценил создание нового формата финансирования проектов промышленной кооперации в ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позитивно оценил созданиенового формата финансирования проектов промышленной кооперации в ЕАЭС. Соответствующее заявление он сделал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, пишет БЕЛТА.

Никол Пашинян уверен, что укрепление потенциала национальных экономик стран ЕАЭС обусловлено грамотным подходом к обеспечению энергетической безопасности. "Как уже неоднократно отмечалось, своевременное функционирование общего рынка газа ЕАЭС в долгосрочной перспективе будет способствовать формированию благоприятных и взаимовыгодных условий торговли, обеспечит повышение энергетической безопасности и конкурентоспособности государств союза на международном рынке. В этом контексте армянская сторона готова к конструктивному диалогу с целью скорейшего достижения консенсуса по неурегулированным вопросам", - сказал он.

В качестве позитивного факта премьер-министр Армении назвал значительное продвижение в вопросе разработки нормативно-правовой базы по созданию нового формата финансирования проектов промышленной кооперации. "Финансовое содействие совместным кооперационным проектам в отраслях промышленности предоставит нам возможность простимулировать отдельно взятые сектора экономик наших стран. При этом считаем важным их сбалансированное развитие в целях минимизации рисков, предполагающих стагнацию или снижение активности в иных отраслях экономик государств - членов ЕАЭС. На этапе отбора проектов надо выработать механизмы, нивелирующие данные риски, что даст нам долгосрочную перспективу для таких проектов", - подчеркнул Никол Пашинян.

Он также высказался на тему обеспечения продовольственной безопасности: "Сегодня резко возросла необходимость формирования коллективной системы обеспечения продовольственной безопасности. Считаю очевидной необходимость консолидации усилий стран ЕАЭС в этом направлении".

Говоря о формировании взаимовыгодного партнерства вне союза, он подчеркнул, что в 2022 году велась планомерная работа. Развитие сотрудничества с Ираном, вступление в силу соглашения о свободной торговле и его последующая реализация являются, по его словам, приоритетными. Продолжение работы по углублению экономического сотрудничества с Индией, Египтом, ОАЭ, Индонезией "даст дополнительный импульс интеграции союза в мировую экономику", убежден Никол Пашинян.