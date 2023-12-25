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Пашинян примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге

Пашинян примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выехал с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом информирует агенство "Арменпресс", сообщает БЕЛТА.

В Аппарате премьер-министра сообщили, что Никол Пашинян 25 декабря в Санкт-Петербурге примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, 26 декабря - в неофициальном саммите СНГ.

Вопрос участия премьер-министра Армении в саммитах хранил в себе определенную интригу, несмотря на то, что именно этой стране должно перейти председательство в органах ЕАЭС в 2024 году. Дело в том, что армянский лидер не принимал участия в недавних саммитах СНГ в Бишкеке и ОДКБ в Минске и подтвержденной официальной информации о его приезде в Санкт-Петербург до последнего времени не озвучивалось.

Фото: БЕЛТА

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