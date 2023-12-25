Пашинян примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге

Вопрос участия премьер-министра Армении в саммитах хранил в себе определенную интригу, несмотря на то, что именно этой стране должно перейти председательство в органах ЕАЭС в 2024 году. Дело в том, что армянский лидер не принимал участия в недавних саммитах СНГ в Бишкеке и ОДКБ в Минске и подтвержденной официальной информации о его приезде в Санкт-Петербург до последнего времени не озвучивалось.