За что Павла Дурова задержали во Франции

Главная утренняя новость мировых СМИ. Основатель Telegram - Павел Дуров - задержан во Франции. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Как сообщат местные журналисты, правоохранители считают Дурова причастным к "обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству" из-за "отсутствия модерации и сотрудничества с представителями закона" у Telegram. Хотя это лишь повод. В реальности французские власти, а вместе с ними и тех, кто этот арест инициировал, интересует возможность доступа к платформе, чтобы иметь возможность регулировать там контент на свое усмотрение, а еще иметь доступ к личным данным пользователей и администраторов каналов. В этом уверен, например, американский журналист Такер Карлсон, который уже призвал освободить Дурова. По его словам, это предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб. Тьма быстро опускается над некогда свободным миром". В беседе с Такером сам Дуров еще в апреле рассказывал о давлении со стороны ФБР.

"Я сам сталкивался с подобным давлением в США. Каждый раз, когда я приезжал в США, в аэропорту меня встречала парочка агентов ФБР, чтобы задать мне вопросы. Однажды, когда я завтракал, где-то в 9 утра, ФБР пришло в мой дом, который я снимал. И это было довольно неожиданно. К нам здесь слишком много внимания, подумал я. Они хотели узнать больше о Telegram, как я понимаю, они хотели установить отношения, чтобы в каком-то смысле лучше контролировать Telegram", - поделился Павел Дуров, основатель Telegram.

Дуров - гражданин Франции. Он значился в списке разыскиваемых страной, запрос на его розыск сделало управление Франции по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних на основании предварительного расследования. Ордер на обыск "был действителен, только когда Дуров находится на территории страны". В капкан он попал почти добровольно, прилетев из Азербайджана в парижский аэропорт Ле-Бурже для пересадки. Сегодня вечером Дурову будет предъявлено обвинение.