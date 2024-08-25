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За что Павла Дурова задержали во Франции
Главная утренняя новость мировых СМИ. Основатель Telegram - Павел Дуров - задержан во Франции. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Как сообщат местные журналисты, правоохранители считают Дурова причастным к "обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству" из-за "отсутствия модерации и сотрудничества с представителями закона" у Telegram. Хотя это лишь повод. В реальности французские власти, а вместе с ними и тех, кто этот арест инициировал, интересует возможность доступа к платформе, чтобы иметь возможность регулировать там контент на свое усмотрение, а еще иметь доступ к личным данным пользователей и администраторов каналов. В этом уверен, например, американский журналист Такер Карлсон, который уже призвал освободить Дурова. По его словам, это предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб. Тьма быстро опускается над некогда свободным миром". В беседе с Такером сам Дуров еще в апреле рассказывал о давлении со стороны ФБР.
"Я сам сталкивался с подобным давлением в США. Каждый раз, когда я приезжал в США, в аэропорту меня встречала парочка агентов ФБР, чтобы задать мне вопросы. Однажды, когда я завтракал, где-то в 9 утра, ФБР пришло в мой дом, который я снимал. И это было довольно неожиданно. К нам здесь слишком много внимания, подумал я. Они хотели узнать больше о Telegram, как я понимаю, они хотели установить отношения, чтобы в каком-то смысле лучше контролировать Telegram", - поделился Павел Дуров, основатель Telegram.
Дуров - гражданин Франции. Он значился в списке разыскиваемых страной, запрос на его розыск сделало управление Франции по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних на основании предварительного расследования. Ордер на обыск "был действителен, только когда Дуров находится на территории страны". В капкан он попал почти добровольно, прилетев из Азербайджана в парижский аэропорт Ле-Бурже для пересадки. Сегодня вечером Дурову будет предъявлено обвинение.
МИД России сообщил, что посольство во Франции сразу же предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Дурова, несмотря на отсутствие обращения со стороны его представителей. Официальный представитель ведомства Мария Захарова обратилась к профильным западным структурам с вопросом, будут ли они требовать освобождения Дурова, арестованного во Франции, или "проглотят языки".
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