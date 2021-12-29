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Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина пройдут 29 декабря в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге состоятся переговоры президентов Беларуси и России. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. А накануне Александр Лукашенко принял участие в неформальном саммите СНГ.
Повод для встречи знаковый - в этом году Содружеству 30 лет. После распада Советского Союза новое объединение не просто сплотило бывшие республики, а в первую очередь отвело их от экономической пропасти. А сегодня, в условиях внешнего давления и пандемии, актуальных проблем меньше не стало. Потому так важны своевременные политические и экономические контакты.
Пандемия - главная тема саммита в Питере
Каков эпидемиологический прогноз и насколько опасен "омикрон" - на этот счет у белорусского лидера состоялась дискуссия с главным санитарным врачом России. Помимо пандемии иные проблемы есть у каждой из стран Содружества. В этом году Беларусь столкнулась с беспрецедентным санкционным и внешним давлением. Наши оппоненты пытались "заходить" через коллег по СНГ с настойчивыми просьбами разорвать контакты с Беларусью. Безуспешно. Учитывая в том числе и эти факты, вывод один: держаться вместе. Важно объединить усилия для защиты интересов на мировом рынке.
Председательство Беларуси в организации в этом году усилило эффективность сотрудничества. Акцент на экономику. Взаимный товарооборот вырос на треть. И ни одна из стран СНГ в росте ВВП по итогам 2021 года не просела.
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