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Переговоры Алейника и Лаврова проходят в Минске
Переговоры министров иностранных дел Беларуси и России Сергея Алейника и Сергея Лаврова проходят в Минске, передает БЕЛТА.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл в Беларусь с двухдневным официальным визитом, приуроченным к 32-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Беларусью. После возложения венка на площади Победы Сергей Лавров прибыл в МИД Беларуси на переговоры со своим коллегой Сергеем Алейником.
Как ожидается, министры рассмотрят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, а также внешнеполитическую координацию на многосторонних площадках. Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в Союзном государстве и тематике формирования новой архитектуры евразийской безопасности.
С 1996 года Беларусь и Россия совместно отстаивают общие интересы на мировой арене, выступают с единых или близких позиций практически по всей международной повестке, тесно координируют подходы и оказывают взаимную поддержку на различных многосторонних площадках. Это предусмотрено регулярно обновляемыми программами согласованных действий в области внешней политики.
Ныне действующая программа, в отличие от предыдущих, рассчитана не на два года, а на трехлетний цикл - с 2024 по 2026 год. Это обусловлено синхронизацией с основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, которые утверждены Высшим государственным советом Союзного государства в начале этого года.
Фото: БЕЛТА
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