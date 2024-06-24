Переговоры Алейника и Лаврова проходят в Минске

Переговоры министров иностранных дел Беларуси и России Сергея Алейника и Сергея Лаврова проходят в Минске, передает БЕЛТА.



Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл в Беларусь с двухдневным официальным визитом, приуроченным к 32-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Беларусью. После возложения венка на площади Победы Сергей Лавров прибыл в МИД Беларуси на переговоры со своим коллегой Сергеем Алейником.



Как ожидается, министры рассмотрят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, а также внешнеполитическую координацию на многосторонних площадках. Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в Союзном государстве и тематике формирования новой архитектуры евразийской безопасности.



С 1996 года Беларусь и Россия совместно отстаивают общие интересы на мировой арене, выступают с единых или близких позиций практически по всей международной повестке, тесно координируют подходы и оказывают взаимную поддержку на различных многосторонних площадках. Это предусмотрено регулярно обновляемыми программами согласованных действий в области внешней политики.

