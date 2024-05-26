Переговоры Лукашенко и Путина, надзорная деятельность в Беларуси - в рубрике "Время Первого"

Минск и Москва не изменяют курсу интеграции. Беларусь и Россия будут сотрудничать теснее. И президенты Лукашенко и Путин в Минске это подтвердили. Переговоры были очень насыщенные. Помимо официального формата, как сообщили источники в переговорных кругах, было очень много неформального общения, в домашней обстановке. Белорусско-российские отношения - на подъеме! Договорились продолжать работу по обеспечению технологического суверенитета.

Шла речь о том, чтобы не закрываться друг от друга, а наоборот, работать теснее в промышленности, АПК, логистике. Что касается глобальной повестки, то Беларусь и Россия не намерены сворачивать с позиции установления многополярного мира. Говорили о перспективах мирных переговоров по Украине и обеспечении союзной безопасности на фоне напряженной внешней обстановки.

Белорусско-российские переговоры предсказуемо вызвали большой интерес. Но рабочая неделя Президента была куда шире. Тема безопасности - военной и экономической - тоже звучала. Как отвечать на лицемерие и давление Запада? Что Минску сказали в Тегеране и что значит разумный контроль? Все интересные моменты - в нашей рубрике "Время Первого".

Президентские визиты и без слов говорят о приоритетах. По ним вся внешняя политика - открытая книга. Китай и Беларусь - первые страны, куда Путин прилетает после инаугурации. В ожидании высокого гостя, кажется, читали все.

Основная переговорная площадка - это Дворец Независимости, но подготовили комнату, что лидеры сразу могли начать общение, вот тут есть блокнот делать пометки при необходимости.

Лидеры могут и мимо пройти, но операторы готовы на все случаи жизни. Флаг тоже должен быть хорошо виден в кадре вместе с президентами.

В итоге переговорная в Национальном аэропорту оказалась как нельзя кстати. Когда луна становилась все выше - путинский самолет был все ниже.

Российский борт номер один в Минске встречали с присущим моменту церемониалом, Александр Лукашенко присутствовал в аэропорту лично.

Президенты сразу скажут: говорить будем о безопасности и экономике, и уедут в одной машине на неформальный ужин и общение. Разойдутся только после трех ночи.

Еще до этого Лукашенко выслушает министра иностранных дел.

Алейник, выполняя поручение Президента, в тот день как раз вернулся из Ирана после траурных мероприятий.

Трагическая гибель Раиси - как гром среди ясного неба. Но государственные планы - в силе.

Иранская сторона подтвердила нацеленность на продолжение дружеских отношений между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран, нацеленных на реализацию всех тех договоренностей, которые были достигнуты двумя лидерами. Это наш священный долг - реализовать все то, о чем договорились лидеры в прошлом году. Это масштабная дорожная карта и целый пакет двусторонних соглашений, которые были прописаны. И в светлую память Эбрахиму Раиси мы с иранскими товарищами договорились все это реализовать. Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

Что произошло - в Иране разберутся. Но нельзя не заметить - очень уж странные дела творятся с лидерами, которые не хотят плясать под западную дудку. Президенты Беларуси и России давно говорят - однополярному миру конец.

Но о мире будет позже. Сначала - двусторонняя повестка. По тому, кто из правительственного пула рядом с лидерами, понятны вопросы переговоров - экономика, промкооперация, оборона. Для прессы коротко - и двери Каминного зала приоткроют разве что для протокола с чаем, и те, на "носочках".

Чтобы все в мире ходили на "цыпочках" - голубая мечта Вашингтона. Там всегда громко - о демократии и правах человека, а втихую подпитывают киевский режим и затягивают конфликт.





Они ведут войну против нас. И американское оружие уже использовалось по самым разным объектам за пределами зоны конфликта. Поэтому то, что американцы пытаются для своего общественного мнения или для членов НАТО какие-то успокоительные заявления делать или показывать, что решение еще не принято, это все, по-моему, уловки. И мы исходим из того, что американское и другое западное оружие наносит удары по целям на российской территории, прежде всего гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Пресса использовала каждый момент, что заполучить эксклюзивный комментарий на злобу дня. Это, конечно, не мировая конкуренция, но все же…

По-своему исторический визит, подтверждающий нашу многосотлетнюю совместную историю, наши планы дня нынешнего, наше справедливое решение выстраивать свое будущее не под диктовку Запада. Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства

Отвечая на вопрос, есть ли споры, государственный секретарь Союзного государства ответил, что споров нерешенных, которые выносят нерешенные вопросы или заставляют их откладывать, по его мнению, нет.

Спрашивать даже не придется - Александр Лукашенко и Владимир Путин расскажут все сами. Поручения по итогам переговоров лидеры давали сразу. Детали спешили обсудить министры и посол по горячим следам, не теряя ни секунды, пока не до прессы, не до пояснений.

Главное - Минск и Москва сохраняют курс на усиление интеграции.

Взаимная поддержка по всем направлениям, в том числе решено по нефтегазовой сфере и о том, как не ставить друг другу палки в колеса в промышленной сфере.

"Защищаться, как мы договорились, нужно от тех, кто ввел против нас санкции. И от тех, кто не способствует развитию экономик двух государств", - сказал Президент Беларуси.

Чуть больше о том, как прошли переговоры, белорусский посол в России все-таки расскажет.





Переговоры прошли конструктивно, по всем экономическим вопросам мы получили от президентов развилки. Задача, поставленная Владимиром Владимировичем Путиным, имеет такой, мне кажется, стратегический характер. Он попросил подобрать группу экспертов серьезных и провести серьезный анализ каждой отрасли нашего Союзного государства на предмет поиска новых рыночных ниш, где мы могли бы реализовать дополнительный пул инвестиционных проектов по созданию новых компетенций в белорусской экономике. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Он же пояснит и по энергетическим вопросам. В прошлом они не раз становились камнем преткновения.

После 2026 года, уже об этом идет на сегодняшний день разговор, каковы будут принципы ценообразования и на природный газ, и на российскую нефть. Появился ряд новых дополнительных моментов, которые требуют отработки на уровне экспертов. Но глобально президентами поставлена задача в соответствии с планами, которые еще в январе были подписаны, чтобы мы на уровне правительств эти вопросы доработали. С 2026 года в рамках подписанных основных направлений от достигнутого уровня мы должны выработать уже окончательно алгоритмы сближения в российских рублях цены на природный газ. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Свои вопросы пресса смогла задать и самим президентам. Не столько по белорусско-российской повестке, сколько по тому, что вокруг. С кем договариваться о мире в Украине, если срок полномочий Зеленского - все?

Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства или уже не действующего. Но вот эти пиаровские шаги, они не имеют значения для юридических документов. Нам, конечно, нужно будет, если до этого дойдет, а я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла, и основаны должны быть на здравом смысле. Но если до этого дойдет, нам нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических обязывающих документов. И тогда мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. Владимир Путин, Президент России

"Что касается истечения полномочий Владимира Александровича Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может, потому что там "глубокая демократия", вы же понимаете. Все там задушено. Меня или нас часто упрекают, что мы диктаторы, еще кого-то к этому пришивают. Вот она демократия: ни Конституционный суд, ни другие суды ничего не могут сказать. Поэтому юридической чистоты нет и быть не может в этой ситуации".

В то же время Александр Лукашенко считает, что на вопросы войны и мира - главные вопросы - эта ситуация никак не влияет. "Все равно ни нынешний президент, ни будущий, я думаю, решать эти большие вопросы, которые стоят перед государством Украины, перед народом Украины, не будут. Вы знаете, кто будет решать: за океаном уже многое решено, что не решено, они решат потом", - подчеркнул глава государства.

Но ситуация развивается так, как развивается. Думаю, что этот год многое определит. Очень многое. Поживем - увидим. Мы никуда не торопимся. Россия тем более. У нас позиция единая, мы не прячем ее", - резюмировал белорусский лидер.

90 процентов переговорного времени это все-таки безопасность. Запад накалил обстановку настолько, что Беларусь и Россия публично сказали об отработке применения нестратегического ядерного оружия.

Мы ничего особенного не делаем, мы готовимся, мы тренируемся, мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен, нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Мы не допустим этого, они должны об этом знать. Но мы не нагнетаем обстановку, нам война не нужна, мы сегодня говорили только о мирных перспективах. Я благодарен Президенту России, который с собой в делегацию включил руководителя группы стратегических инициатив, который рассказал то, что трудно даже осмыслить, а это наше будущее недалекое. Поэтому мы о мире, но порох держим сухим. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Мудрость "хочешь мира - готовься к войне" Главнокомандующий не устает повторять. Генералам еще в начале недели при назначении нового начальника генштаба напомнит и уроки Украины учитывать.

Для государственных людей есть фототрадиция кадрового дня. Новая должность - новый портрет!





В безопасности мелочей не бывает. Сегодня все сферы функционирования страны тем или иным образом связаны с военной безопасностью. И наш Президент, как главнокомандующий, это очень тонко понимает и тонко чувствует. Поэтому сегодня главные вызовы исходят от тех милитаристских устремлений, которые страны Запада активно продвигают и стараются реализовать в современном мире. Сегодня готовность системы национальной безопасности реагировать на угрозы очень высокая. Люди заряжены, это самое главное. Люди умеют и знают, что нужно делать. Павел Муравейко, начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь

Экономические интересы - важную часть нацбезопасности - по сути блюдет Госконтроль. Как раз есть проект указа, чтобы совершенствовать контрольную деятельность. Хотят не ослабить или наоборот зажать гайки, а упорядочить.

Нам не штрафы нужны и наказания или какие-то санкции, а улучшение работы предприятий. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

В надлежащем контроле заинтересованы все - как контролирующие органы, так и губернаторы, у которых есть возможность иметь объективную картину, чтобы принимать решения, нужные именно в этот временный час. Поэтому в этом указе заинтересованы все. Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси

Не без подачи губернаторов документ доработают. Увидим, станет ли он безупречным. Безупречной в этот день старались сделать еще одну церемонию, сметая невидимые соринки с красной ковровой дорожки. Присяга судьи Конституционного суда не так часто случается. Светлана Любецкая, готовясь, оттачивает каждое слово короткого текста - всегда и во всем на высоте!

Журналистский пул редко носит шпильки. Работа на "паркете" часто вынуждает держать темп.

Темп и динамику белорусско-российскому сотрудничеству всегда задавали президенты, опираясь на регионы. И в середине 90-х, и в нынешнее сложное время активизируют сотрудничество. Приехавший к нам впервые издалека губернатор Магаданской области на клише о Колыме не обижается - сегодня старается ломать стереотипы.

Удивительная природа, экология, гостеприимство. Колымские горячие источники, рыбалка. Здесь происходят изменения, приходят инвесторы. Сергей Носов, губернатор Магаданской области России

Больше наших БЕЛАЗов, ювелирное СП - история сотрудничества с этим регионом только набирает обороты.

С глубоким историческим смыслом презент Лукашенко на память - икона из бивня мамонта.