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Переговоры Лукашенко и Путина в Москве: важные вопросы союзной повестки - от земли до космоса
Белорусский борт номер один 11 апреля прибыл в Москву. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. На борту Первого - и первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская.
Кортеж белорусского лидера сразу же направился в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. По традиции на крыльце Александра Лукашенко ожидали журналисты.
Несмотря на неформальность момента, белорусский лидер ответил на все вопросы прессы! И о темах предстоящих переговоров с российским коллегой, и об Украине. Но в первую очередь, конечно, о нашей космической миссии. Все эмоции события этого торжественного дня - в первых комментариях репортерам.
Этим вечером в графике президентов - переговоры в формате один на один, в центре которых сотрудничество в разных сферах. Встреча начнется позже. Александр Лукашенко и Владимир Путин регулярно сверяют часы по союзной повестке. Напомним, в начале года состоялся Высший госсовет Союзного государства. В приоритете - экономика и вопросы безопасности. Все, что требует рассмотрения на высшем уровне.
12 апреля, в День космонавтики, ожидается, что президенты вместе подведут итоги миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Запланирована встреча с космонавтами и обсуждение дальнейших перспектив в космосе.
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