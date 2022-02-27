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Переговоры между российской и украинской делегациями состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе

Как только что стало известно, после телефонного разговора с Президентом Украины Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Президенту России с предложением российской делегации, прибывшей в Гомель для участия в мирных переговорах, задержаться и перенести переговоры на чуть более позднее время в связи с задержкой делегации из Украины. Владимир Путин предложение белорусского коллеги поддержал. Как планируется, переговоры состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе.

Как сообщил помощник президента России Владимир Мединский, который возглавляет делегацию, Украина подтвердила намерение провести переговоры. Подробности будут известны позже.

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