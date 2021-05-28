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Переговоры президентов Беларуси и России проходят в Сочи

Еще накануне визита глава белорусского государства обозначил переговорную повестку. В центре внимания - экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.

Лидеры также обсудят дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции на площадке Союзного государства, сверят часы по наиболее актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями по международной тематике.

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