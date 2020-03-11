Переговоры рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по Украине

В Минске сегодня пройдет очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. В эти минуты идут переговоры четырех рабочих подгрупп: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Также сегодня стороны должны продолжить обсуждение новых участков разведения сил и средств, согласования списков обмена пленными, выплаты пенсий и восстановления водоснабжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.