Переговоры в Минске, общение на медиафоруме и на заводе "Легмаш", визит в Монголию. Как прошла неделя Президента - в проекте "Время Первого"

Официальные мероприятия и встречи без галстуков - как прошла насыщенная неделя Президента, а также ответы на вопросы на медиафоруме. Его закулисье покажем в рубрике пула "Время первого" (Подробнее в видео).

Эта неделя в рабочем графике Президента началась в Минске, и понедельник был единственным днем, когда Первый был в Минске. В рабочем процессе - переговоры с губернатором Алтайского края. Не то чтобы понедельник можно назвать во Дворце "губернаторским", но начало недели, как правило, это такие визиты. Послы, крупный бизнес, главы регионов - все говорят, что это важно, на каком уровне тебя принимают.

Что касается конкретно российских губернаторов, с начала года на переговоры приехали 12 руководителей регионов. Это цифра прозвучит во время заявления прессе Путина и Лукашенко в прошлую пятницу как подтверждение того, что страны работают много и напрямую.

Алтайский край в России - это и житница, и курорты, и лес, масштаб которого такой, что видно из космоса. Так что точек соприкосновения достаточно.

"Надеюсь, этот визит поможет преодолеть некоторые отставания во взаимной торговле и станет точкой отсчета для активизации старых и создания новых партнерских отношений", - сказал Александр Лукашенко.

Беларусь может поставлять на Алтай сельхозтехнику, там уже работают белорусские тракторы и комбайны. Региону нужно лифтовое оборудование - 60 % из замененных во всем фонде, уже белорусские. Тендеры, обслуживание, ремонт - все с белорусской гарантией. Готовы экспортировать в регион животноводческое оборудование, корма и премиксы.

Форум регионов в перспективе - возможность решить эти вопросы впрямую. Ближайший 27 июня в Витебске.

"С большим удовольствием и Вас, Владимир Владимирович, и Ваших коллег приглашаю на этот форум. Я думаю, ближе к этому событию мы договоримся в зависимости от графиков нашей работы", - сказал Президент Беларуси.

Плотный график начался сразу во вторник - медиафорум. В Могилеве собрались журналисты, блогеры, эксперты, идеологи, пресс-секретари.

На форум пригласили и Президента. Глава государства не отмахнулся, от прессы вообще неправильно отмахиваться.

Информационный канал можно сделать, если просто все присутствующие будут хоть немного проявлять себя в соцсетях. И это не про "ура патриотизм". Мнения, споры, взгляд - все это приветствуется. Условие одно - лидерами мнений должны быть люди, которые хотят жить в Беларуси, понимают, сколько всего сделано, хотят это приумножать или поменять, но это будет эволюция для страны и нации.

"Я иногда, очень редко, включаю YouTube, другие ресурсы и начинаю листать, смотрю. Сейчас атака, я предупреждал, на Президента, на семью, на детей. Что только не пишут. А потом раз и Ивана Эйсмонта картинка. Всунули что-то положительное. Люди видят с этой грязью и элементики положительного. Я думаю, как они туда попали. Люди сравнивают. И правда ведь всегда побеждает", - считает глава белорусского государства.

Отдельное внимание региональной прессе. Первое правило журналистики: людям всегда интереснее, что происходит в соседнем дворе, чем даже в мире. Поэтому от того, как работают они, насколько могут критиковать, как выбирают людей для интервью, напрямую зависят их собственные рейтинги. И! Больше работать в цифровой сфере - это обязательно, именно там сейчас разворачиваются самые острые конфликты за аудиторию.

В это время в пресс-центре будет горячо. На языке журналистов это называется большим мероприятием: нужно быстро из 2-, 5-, 7-часового общения нужно к эфиру сделать 10-20 минут, не упустив смыслы. Сейчас покажем вам закулисную кухню во всех смыслах. В Могилеве хорошо кормили. Вот отнеслись к людям. Все в деталях и Год качества тоже. Для журналистов это очень важно. Ведь поесть удается один раз за день и главная проблема - гастриты.





На улице почти плюс 30. Могилев встретил летней жарой. Уже выйдя из зала, логичный вопрос Президента: "Дождь будет?"

Вчера и позавчера в центре Могилева был ливень.

"Если пойдет дождь хороший сейчас, а потом еще в июне, будем с урожаем", - говорит Александр Лукашенко.

По итогу, несмотря на плотный график, Александр Лукашенко на свои поля попадет. В народе их называют президентскими, но по факту они экспериментальные. Каждый год именно здесь, на стыке Могилевской и Витебской областей, аграрии пробуют: высевают разные сорта разных культур, сравнивают наши и импортные. Лучший опыт идет на страну. В этом году посеяны кукуруза на зерно (разных сортов) и травы.

Это уже классика, если Президент оказывается на родине, журналисты знают, наверняка будет что-то из "домашне-рабочего". Но, сначала про судьбу этажерки.

Гомельская область, июнь 2017 г.

Напомним, Президент привез этажерку из Гомельской области (фактически чернобыльской зоны), сказал, что поставит дома.

Теперь она предмет интерьера. Это, скорее, про ореол страха вокруг радиации - иногда он больше, чем сама радиация, хотя все соблюдают меры безопасности. Но Беларусь понемногу возвращает свои земли, все ждут, что когда-нибудь эти деревни тоже вернутся с учетом того, сколько вкладывается в пострадавшие территории денег и сил. В продолжение деревенской темы: Президент рубил дрова - тоже уже классика, но в этот раз с задачей проверить топор.

"Хороший топор, - сказал Александр Лукашенко, - но есть над чем работать".





Инструмент показали Александру Лукашенко в среду в Орше на заводе "Легмаш". В истории завода было разное: и выпуск швейных машин, и чугунных сковород, и казанов, и изделий для нефтегазовой сферы. Но в последнее время стали работать под крылом Госкомвоенпрома.

Раскрываем. 2500-2800 рублей в месяц и высшее образование для конкретно этой работы не нужно. Львиная доля того, что выпускает оршанское предприятие именно для военпрома. Деталей немного - коммерческая тайна. И вот эту тайну не открывают, но заводу выгодно. Коллектив доволен.

"Вам небезразлично, будет у нас серьезная оборона в стране или нет. Небезразлично. Для меня тем более. То, что вы здесь делаете, это нам в государстве и за рубежом нужно всегда", - заявил Президент.

Все желающие смогут задать вопросы: будут и про космос, и про отдых. Пока идет общение, сзади попытки наладить вентиляцию. Обычно здесь не жарко, но белорусское лето - оно такое, внезапное и беспощадное. Намокнут все.

Возвращаясь к продолжению недели - Лукашенко поговорил по телефону с Путиным. Эта информация появится в пятницу. Вопросы безопасности, украинская тема, предстоящий саммит ШОС и Форум регионов - договорили по повестке прошлой недели. И затронули детали и вопросы предстоящего визита Александра Лукашенко в Монголию и Иркутскую область. Сутки спустя началась большая командировка Первого - наш пул улетел вместе с Президентом.