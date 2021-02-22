3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Переговоры в Сочи: серьезные темы и неформальный дресс-код
Беларусь - Россия: развитие отношений, интеграция и производство российской вакцины в Беларуси. Такой спектр тем сегодня в Сочи обсудили президенты двух стран. Отношения прошли проверку на прочность и в год пандемии. Объем торговли составил около 29 миллиардов долларов. Это приличная цифра, учитывая, в каких непростых условиях пришлось работать. Россия по-прежнему для нас крупнейший торгово-экономический партнер и инвестор. Прочные отношения и многолетняя колоссальная работа в непростой год помогли нам запустить и свою атомную станцию. И таких громких проектов, где мы вместе, действительно хватает. И как стало понятно сегодня, Беларусь и Россия настроены на плотную экономическую интеграцию и дальше.
Вместе также будем бороться за здоровье наших людей. Россия передала технологии производства своей вакцины. Уже в марте на одном из белорусских предприятий будет налажен ее выпуск. Общение лидеры продолжили на горных склонах и во время обеда. Все подробности у Илоны Красутской.
Экономическая интеграция Беларуси и России
Еще до отлета Александра Лукашенко в Россию телеграм-каналы играли в игру под названием «угадай повестку переговоров». Ничего нового. Заезженная пластинка про сдачу суверенитета у некоторых еще играет. И это при том, что на все вопросы беспокоящихся глава белорусского государства подробно ответил на Всебелорусском народном собрании. Президент предельно ясно сказал: мы за экономическую интеграцию в любых форматах, но на равных условиях, без ущемления национальных интересов. Процесс в этом плане на двустороннем треке активно идет.
Объем торговли Беларуси и России в 2020 г. составил $29,5 млрд
2020-й стал настоящим стресс-тестом для экономик. Встряхнули и политические события в обеих странах. Без взаимной поддержки было бы ох как непросто.
В. Путин подчеркивает высокий уровень стратегического партнерства с Беларусью
Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса
Президенты Беларуси и России продолжили общение за катанием на горных лыжах и на снегоходах
Общение президентов за обедом и белорусские гостинцы
Беларусь - Россия: состоятельность партнерства
Вот так сегодня лидеры подали пример коллегам. Встреча в очном формате в такое непростое время, конечно, риск, но куда больше рискуем в глобальном масштабе, если заморозим контакты. Возобновив железнодорожное сообщение и авиаперелеты, страны рассчитывают и на активность бизнеса. Безусловно, осторожность сейчас во всем не помешает. Все понимают, нас неоднократно будут проверять на прочность и еще придется доказывать состоятельность нашего партнерства. Но, как говорится, мы готовы, на то и союзники. Трудный период еще ни разу не проходили в одиночку.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
С чего начинается Родина - рассуждаем вместе в рубрике "Неспортивное поведение"
Председатель Беллегпрома: Роль профсоюзного движения на производстве значима и незаменима
"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов