Переговоры в Сочи: серьезные темы и неформальный дресс-код

Беларусь - Россия: развитие отношений, интеграция и производство российской вакцины в Беларуси. Такой спектр тем сегодня в Сочи обсудили президенты двух стран. Отношения прошли проверку на прочность и в год пандемии. Объем торговли составил около 29 миллиардов долларов. Это приличная цифра, учитывая, в каких непростых условиях пришлось работать. Россия по-прежнему для нас крупнейший торгово-экономический партнер и инвестор. Прочные отношения и многолетняя колоссальная работа в непростой год помогли нам запустить и свою атомную станцию. И таких громких проектов, где мы вместе, действительно хватает. И как стало понятно сегодня, Беларусь и Россия настроены на плотную экономическую интеграцию и дальше.



Вместе также будем бороться за здоровье наших людей. Россия передала технологии производства своей вакцины. Уже в марте на одном из белорусских предприятий будет налажен ее выпуск. Общение лидеры продолжили на горных склонах и во время обеда. Все подробности у Илоны Красутской.







Экономическая интеграция Беларуси и России

Еще до отлета Александра Лукашенко в Россию телеграм-каналы играли в игру под названием «угадай повестку переговоров». Ничего нового. Заезженная пластинка про сдачу суверенитета у некоторых еще играет. И это при том, что на все вопросы беспокоящихся глава белорусского государства подробно ответил на Всебелорусском народном собрании. Президент предельно ясно сказал: мы за экономическую интеграцию в любых форматах, но на равных условиях, без ущемления национальных интересов. Процесс в этом плане на двустороннем треке активно идет.

Объем торговли Беларуси и России в 2020 г. составил $29,5 млрд

2020-й стал настоящим стресс-тестом для экономик. Встряхнули и политические события в обеих странах. Без взаимной поддержки было бы ох как непросто.

В. Путин подчеркивает высокий уровень стратегического партнерства с Беларусью

Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса



Президенты Беларуси и России продолжили общение за катанием на горных лыжах и на снегоходах

Общение президентов за обедом и белорусские гостинцы

Беларусь - Россия: состоятельность партнерства

