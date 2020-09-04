Перехваченный разговор Варшавы и Берлина. Детали раскроем сегодня вечером в "Панораме"

Вот уже второй день многие мировые СМИ и эксперты обсуждают вчерашнее заявление нашего президента, сделанное во время встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией.



Напомним, несколькими днями ранее канцлер Германии Ангела Меркель сделала громкое заявление о том, что Алексей Навальный был отравлен ядом "Новичок". И якобы результаты экспертизы не оставляют в этом никаких сомнений. Александр Лукашенко эту информацию опроверг.





Перехваченный разговор Варшавы и Берлина

Белорусская сторона опирается на конкретные факты, о чем наш президент и рассказал накануне. Удалось перехватить разговор Варшавы и Берлина. Из этой телефонной беседы стал ясен и замысел заявления Меркель. Ответ - в красноречивой цитате из перехваченного разговора: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси".

Германия опровергла слова А. Лукашенко о фальсификации отравления А. Навального

Правительство Германии слова белорусского президента опровергает. Мол, его утверждение не соответствует действительности. Однако подтверждает сказанное Александром Лукашенко

, детали которого мы раскроем сегодня вечером в