3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Перехваченный разговор Варшавы и Берлина. Детали раскроем сегодня вечером в "Панораме"
Вот уже второй день многие мировые СМИ и эксперты обсуждают вчерашнее заявление нашего президента, сделанное во время встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией.
Напомним, несколькими днями ранее канцлер Германии Ангела Меркель сделала громкое заявление о том, что Алексей Навальный был отравлен ядом "Новичок". И якобы результаты экспертизы не оставляют в этом никаких сомнений. Александр Лукашенко эту информацию опроверг.
Перехваченный разговор Варшавы и Берлина
Белорусская сторона опирается на конкретные факты, о чем наш президент и рассказал накануне. Удалось перехватить разговор Варшавы и Берлина. Из этой телефонной беседы стал ясен и замысел заявления Меркель. Ответ - в красноречивой цитате из перехваченного разговора: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси".
Германия опровергла слова А. Лукашенко о фальсификации отравления А. Навального
Правительство Германии слова белорусского президента опровергает. Мол, его утверждение не соответствует действительности. Однако подтверждает сказанное Александром Лукашенко
, детали которого мы раскроем сегодня вечером в
. Материал уже готовится к эфиру. Обязательно включите "Беларусь 1" в 9 вечера. Будет интересно.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов