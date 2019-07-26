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Перспективы белорусско-латвийского сотрудничества в эти дни обсуждают в Минске

С визитом в столице находится министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Накануне на встрече в МИД говорили о развитии торгово-экономических отношений - в минувшем году товарооборот показал значительный рост и превысил полмиллиарда долларов. Также на повестке дня было взаимодействие по линии Беларусь - ЕС.

Ряд конкретных проектов обсудят в октябре на Белорусско-латвийской межправительственной комиссии.

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