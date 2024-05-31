ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Перспективы и сотрудничество. Состоялись переговоры министров иностранных дел Беларуси и Монголии

Накануне визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Монголию часы сверили министры иностранных дел двух стран. Переговоры состоялись в Улан-Баторе. Обсудили состояние и перспективы политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и гуманитарного взаимодействия между странами.

В ходе встречи Сергей Алейник выразил благодарность МИД Монголии за оказанное содействие и проделанную работу по организации первого в истории двусторонних отношений государственного визита Президента Беларуси.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все