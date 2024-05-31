Перспективы и сотрудничество. Состоялись переговоры министров иностранных дел Беларуси и Монголии

Накануне визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Монголию часы сверили министры иностранных дел двух стран. Переговоры состоялись в Улан-Баторе. Обсудили состояние и перспективы политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и гуманитарного взаимодействия между странами.