Первая пресс-конференция в инфоцентре ЦИК состоится завтра в 10:00

Уже завтра во Дворце Республики состоится первая пресс-конференция Центризбиркома. Именно там разместился информационный центр. Каждые 2 часа глава ЦИК Лидия Ермошина и ее помощники будут рассказывать журналистам о ходе основного дня голосования. Также запланированы прямые линии с избирательными комиссиями из регионов. Дворец Республики станет и главной площадкой для работы журналистов. Освещать выборы из эпицентра событий будут около 700 репортеров и обозревателей. Почти половина - представители зарубежных СМИ. Свое мнение о происходящем смогут высказать эксперты. Среди них - международные наблюдатели, правоведы, политологи. Всего около четырех десятков специалистов. Сразу 2 новых корпункта Агентства теленовостей начнут свою работу с открытием участков. Оперативную информацию о ходе голосования мои коллеги будут передавать из инфоцентра и ЦИКа с 8 утра в прямом эфире на протяжении всего дня.