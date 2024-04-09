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Первая сессия Совета Республики восьмого созыва состоится 12 апреля

Первая сессия сенаторов восьмого созыва откроется 12 апреля. Об этом сообщил журналистам перед началом заседания председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко.

На сегодняшнем мероприятии Центризбирком установит итоги выборов в Совет Республики. Их вместе со списком избранных членов верхней палаты парламента от областей и города Минска ЦИК направит в печатные СМИ, также разместит на своем официальном сайте.

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