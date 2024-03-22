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Первое заседание депутатов восьмого созыва проходит в Овальном зале

В новом составе к законотворческому процессу. В Овальном зале проходит первое заседание депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва. На повестке организационные вопросы и главная интрига дня: кто будет спикером на ближайшие 5 лет.

Подробности у Светланы Лукьянюк (видео).

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