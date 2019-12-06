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Первое заседание нового состава парламента началось с выборов руководства. Возглавит Палату представителей В. Андрейченко
Палата представителей 7-го созыва начала свое первое заседание. По традиции в Овальном зале Дома правительства его открыла глава Центризбиркома Лидия Ермошина. В повестке дня - выбор руководства нижней палаты белорусского парламента. Также депутатам предстоит определить перечень постоянных комиссий.
Первые итоги работы узнаем у нашего корреспондента Виктории Антоненковой (прямое включение). Несмотря на то что для депутатов Палаты представителей седьмого созыва это первый рабочий день, в кулуарах и Овальном зале праздничная атмосфера. Настоящее украшение сегодня - женщины. К слову, в этом созыве представительниц прекрасного пола стало больше. Им принадлежит больше трети голосов.
Таким образом, первое решение депутатов седьмого созыва принято. Главная интрига дня разрешилась буквально несколько минут назад. Как и предыдущие три созыва, возглавлять Палату представителей будет Владимир Андрейченко. Опытный депутат, политик, на этом посту Владимир Павлович больше десяти лет. Во вступительном слове спикер обозначил главные задачи, которые стоят перед нижней палатой парламента.
Среди основных направлений работы парламента Владимир Андрейченко назвалулучшение условий ведения бизнеса, развитие инновационной деятельности, финансового рынка, бюджетной и социальной сфер, работу с молодежью, демографическую политику, укрепление международных отношений.
110 кресел в Овальном зале с этого дня поделили на четыре года вперед
Преемственность сохраняется, 30 депутатов переизбраны из шестого в седьмой созыв. Сегодня нижней палате парламента еще предстоит выбрать вице-спикера, определить перечень постоянных комиссий и их руководство.
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