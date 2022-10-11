Первые итоги официального визита Лукашенко в Душанбе - заключены контракты на сумму около 50 млн долларов

Особый статус стратегического взаимодействия и совместное использование выгодной географии для рывка на новые рынки. Беларусь закрепилась в Средней Азии, а Таджикистан получает необходимые драйверы для новой индустриализации в виде белорусских технологий, компетенций и техники.

Это одни из итогов сегодняшнего большого переговорного дня в Душанбе, где с визитом в эти дни находится Президент Беларуси.

Схема купи-продай уже давно не приоритет в отношениях стран. Ставка на технологичные совместные производства и выход на рынки соседних стран с общей продукцией.

Простой пример. Население Афганистана почти 35 млн человек, а Пакистана – 220 млн. Нужно решать множество вопросов: от продовольственной безопасности до любой практической помощи.

Заинтересован Таджикистан в белорусских компетенциях, в первую очередь в аграрной сфере, потому по просьбе партнеров будет организована подготовка кадров в белорусских вузах. На очереди открытие нескольких совместных предприятий: по выпуску молочных товаров, а также продукции легпрома.

Чем запомнился этот переговорный день - подробности из Душанбе у обозревателя АТН Белтелерадиокомпании Илоны Красутской.

Новая достопримечательность Душанбе - площадь Истиклол

О столице Таджикистана местные сейчас говорят: это новый город. Душанбе действительно изменился за последние несколько лет. Прямо в центре теперь новая достопримечательность - площадь Истиклол. И огромный парк, и музей. Все это приурочено к 31-й годовщине независимости страны. Архитектурный комплекс виден практически отовсюду и не менее эффектно выглядит ночью.

К 2025 году в Душанбе снесут все ветхие и малоэтажные постройки

Сейчас в городе контраст: с высотками соседствуют котлованы. По генплану через три года все ветхие и малоэтажные постройки снесут, а на их месте появятся многоэтажные дома, спортплощадки, парки и прочая инфраструктура. Но каким бы современным не выглядел центр столицы, стоит отъехать немного дальше - и ты попадаешь в тот самый аутентичный Душанбе.

Президент Беларуси 11 октября прилетел в Таджикистан с официальным визитом. В прошлый раз Александр Лукашенко бывал здесь4 года назад. Мир еще не знал никакой пандемии, удавки санкций и не говорил о Третьей мировой.

В аэропорту белорусского Президента встречал премьер-министр Таджикистана

Главы государств раньше обменивались визитами регулярно.Контакты на всех уровнях были очень плотными. Это стало своего рода подушкой безопасности в непростой период. Да, мир изменился, а отношения между странами выдержали и это испытание.

Сегодня в резиденции Эмомали Рахмона - Дворце нации - день посвящен переговорам. Последние несколько лет лидеры встречались в основном онлайн на саммитах. Наконец обстоятельная очная встреча. Обсудить нужно все: экономику, безопасность, и как бы ни было, нужно жить дальше и думать о будущем. Именно поэтому сегодня здесь говорят в том числе о новых проектах.





Как встречали белорусского Президента в Таджикистане

Но сначала то, от чего пришлось отказаться на время пандемии, - красивая традиция встречать гостей лично по всем правилам церемониала, приветствуя, жать друг другу руки. Рота почетного караула, гимны и знакомство с делегациями, состав которых за последние годы поменялся.

Кадры встречи красноречиво свидетельствуют о теплоте и долгожданности визита. Видно, что накопилось множество тем для обсуждения.

Президент: Беларусь и Таджикистан могут прирастать в торговле за счет выхода на рынки третьих стран

"Я ловлю себя на мысли, когда в Душанбе приезжаю (уже не в первый раз), что я еду как к себе домой. И когда у меня спрашивают у трапа самолета: "Как долетели?" Ну как можно долететь к себе домой? Поэтому я всегда чувствую здесь очень теплое отношение не только к членам нашей делегации, ко мне, но и к нашему народу. Народы очень похожи", - заявил Александр Лукашенко.

"Объем торговли желает быть лучшим. Конечно, мы можем значительно больше, особенно в это непростое время. У вас есть интересы не только в Беларуси, но и дальше. У нас большой интерес в Таджикистане. Как мы когда-то поставили задачу правительствам, мы можем прирастать в товарообороте за счет третьих стран", - заметил Александр Лукашенко.

По его мнению, необходимо выходить с совместно произведенной продукцией на другие рынки. "Соседние страны очень нуждаются. Думаю, сегодняшняя наша встреча, тот большой масштаб нашей делегации, которая приехала на выставку, которую мы организовали, форум, поспособствуют росту не только двустороннего товарооборота, но и товарооборота через Таджикистан в Афганистан и другие страны. Афганистан очень нуждается в нашей продукции, они заинтересованы в развитии наших совместных связей", - подчеркнул Президент.





Беларусь - Таджикистан: обеспечение суверенитета и безопасности

В плане независимости Беларусь и Таджикистан ровесники. Мы каждую секунду на страже своего суверенитета. Здесь тоже не все просто. За плечами печальный опыт, когда страна была буквально истерзана гражданской войной. Да и сейчас не легче. Рядом Афганистан плюс периодически вспыхивает приграничный конфликт с Кыргызстаном. Из-за недавнего конфликта сосед даже отменил учения ОДКБ "Нерушимое братство" на своей территории.

А. Лукашенко: Уровень контактов позволяет нам обсуждать любые, даже самые сложные вопросы

По словам Президента, сложившийся уровень белорусско-таджикских контактов позволяет странам в доверительном формате обсуждать любые, даже самые сложные вопросы как двусторонней повестки, так и взаимодействия в международных и интеграционных объединениях.

"Именно готовность обеих сторон к укреплению партнерских и союзнических отношений, углублению и развитию контактов позволила придать сотрудничеству Беларуси и Таджикистана особый статус стратегического взаимодействия, - заявил Александр Лукашенко. - Вообще у нас нет закрытых тем. Нет каких-то тайных вопросов друг от друга. Мы по-дружески, по-братски обсуждаем любые вопросы и, я думаю, найдем решение".

Индустриализация Таджикистана

Таджикистан ломает стереотипы "о стране фруктов и трудовых мигрантов", делая ставку на новые агропромышленные кластеры роста. В условиях санкций и торговых войн такое партнерство приобретает особое значение.

"Мы дорожим отношениями дружбы и стратегического партнерства с Республикой Беларусь. Они отличаются высоким уровнем доверия и взаимной поддержки", - сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Президент Таджикистана отметил огромный личный вклад главы белорусского государства в развитие взаимовыгодных связей между странами. "Наше межгосударственное взаимодействие на современном этапе поступательно развивается в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах".

Вопрос совместных производств оба лидера держат на личном контроле. И договориться для нас не проблема. Для развития экономических отношений страны ищут новые формы работы, в том числе с учетом зарекомендовавших себя инструментов поддержки экспорта. И в этом плане приоритет не просто "купи-продай", а полной цепочке. С этой целью в Гиссаре и создавали совместное предприятие, где уже 4 года собирают тракторы и другую сельхозтехнику. Безусловно, для новых машиностроительных предприятий нужны соответствующие компетенции - кадры. Отсюда запрос Таджикистана расширить прием студентов и технических специалистов в белорусские вузы. И не просто приехал, отучился, вернулся домой. Речь о полноценном экспорте образования - от факультета до мастерской.





В прошлый визит нашего Президента здесь было открыто сборочное производство в Гиссаре. Мы продолжаем собирать трактора. Есть определенные льготы, предоставленные президентом Таджикистана. Мы надеемся, что производство будет расширяться и увеличивать модельный ряд. Виталий Вовк, гендиректор ОАО "МТЗ"

В апреле открыли совместное производство лифтов. Они здесь очень нужны, учитывая строительные амбиции. Будет представлен на рынке Таджикистана и холдинг "Витебские ковры".

В этом году мы создали и в сентябре зарегистрировали совместное предприятие белорусско-таджикское, в рамках которого мы планируем совместить некоторые технологические процессы и выходить на данный рынок через технологическую кооперацию. Поэтому данный вопрос он, конечно, сложный по отмене акциза для данного совместного предприятия, но тем не менее мы планируем его поднимать и на уровне беседы глав обоих государств. Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром"

Плюс среди приоритетных задач обеспечение внутреннего рынка Таджикистана молочной продукцией. Вообще наши продукты питания знают и любят. Создали совместное предприятие в Душанбе, чтобы потом в перспективе выйти на рынки соседних стран. Проект уже на финише.

Что касается первого молочного завода и совместного проекта, то он уже на выходе практически. Таджикской стороне было очень важно и интересно, чтобы по белорусским технологиям здесь на месте выпускалась качественная молочная продукция. Нам интересны поставки фруктов и сухофруктов, винограда разного именно из Таджикистана на наш рынок, чтобы наши потребители ощутили вкус и красоту этих фруктов. Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Сегодня подписано еще 10 документов, большинство из них конкретные соглашения. Оборона, образование, торговля. А еще у стран появилась обновленная дорожная карта до 2026 года. Это и есть тот самый план, по каким направлениям будет развиваться сотрудничество.

А. Лукашенко: Мы всегда были и остаемся надежными стратегическими партнерами

Президент подчеркнул, что Беларусь всегда готова оказать помощь Таджикистану. "Еще раз благодарю моего друга президента за плодотворные, успешные переговоры, которые, я уверен, придадут дополнительный импульс развитию наших двусторонних отношений. Я только что попросил членов наших делегаций, членов правительства (делегация приличная), чтобы мы отсюда с пустыми руками не возвращались. И чтобы это было выгодно таджикской стороне. Именно это - экономика, торговля - фундамент наших отношений. Их надо развивать более эффективно. Что касается нас, мы всегда были и останемся надежными стратегическими партнерами", - заявил белорусский лидер.

На белорусско-таджикском форуме заключены контракты почти на $46 млн

В эти дни на бизнес-форум в Душанбе прилетели представители 73 белорусских предприятий, почти полсотни из них представили свою продукцию на выставке. Машиностроение, металлургия, продукты питания, деревообработка, легкая промышленность. Общая сумма контрактов составила около $46 млн. Кроме того, еще на $2 млн были закреплены договоренности во время онлайн-переговоров.





Востребована наша продукция машиностроения. Здесь есть сборочное производство нашей сельхозтехники, тракторов Гомсельмаша, Бобруйскагромаша. Это продукция, которая сегодня уже собирается здесь с определенной добавленной историей. Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты

Завтра и у главы белорусского государства не менее насыщенный день в Душанбе. По плану переговоры с главой парламента и премьер-министром. А потом Президент отправится в Казахстан на саммит СНГ, где в том числе пройдет и 6-й саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.