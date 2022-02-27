Песков: делегация РФ прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами

Российская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с украинской стороной. Об этом рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает БелТА.

"В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая Администрацию Президента, прибыла в Беларусь для переговоров с украинцами", - сказал Дмитрий Песков.