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Песков: делегация РФ прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами

Песков: делегация РФ прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами

Российская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с украинской стороной. Об этом рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает БелТА.

"В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая Администрацию Президента, прибыла в Беларусь для переговоров с украинцами", - сказал Дмитрий Песков.

"Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - уточнил он.

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