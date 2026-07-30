Пищевая промышленность и цифровая кооперация: какие ниши Беларусь готова занять в Саудовской Аравии

Беларусь и Саудовская Аравия выходят на принципиально новый уровень экономического взаимодействия. Товарооборот между странами вырос в разы с начала 2026 года.

О том, какая белорусская продукция сегодня наиболее востребована на Ближнем Востоке и какие новые ниши мы готовы занять, рассказал председатель Белорусско-Саудовского Делового совета.

Поводом для более тесного диалога стало недавнее заседание совета в Минске. В Лиге арабских стран высоко оценивают потенциал страны и отмечают поступательное развитие отношений с Беларусью.

Расим Исмаилов, председатель Белорусско-саудовского делового совета:

"Посыл, как и прежде, один - это не только наращивание активности, но и результатов. Мы больше за второе. Здесь нужно отметить, что Александр Григорьевич Лукашенко сделал уже много, дальше вопрос за нами - за экспортерами, производителями. Только административными решениями, конечно же, добиться результата нельзя. Мы должны быть активны, чем мы и занимаемся. Заинтересованность есть. Наша продукция на сегодняшний день, к сожалению, не так обширно представлена. Тут стоит еще поработать, и в том числе над позиционированием, но я уверен, что основа - это качество белорусской продукции - они сделают свою роль. Но позиционирование (тут некий месседж для наших производителей, экспортеров) оно должно быть доработано".

В повестке также - запуск прямого авиасообщения, что сделает контакты еще более оперативными и насыщенными.

Цифровая кооперация, новые экспортные точки роста и еще больше деталей - в "Актуальном интервью" 30 июля в 14:10 и 20:30.