Планы на миллиард и дорожная карта. Итоги исторического визита Президента Беларуси в Узбекистан

Миллиардный товарооборот и более 80 проектов в дорожной карте до 2025 года. 10 февраля завершился официальный визит Президента Беларуси в Узбекистан. Его уже назвали историческим для отношений Минска и Ташкента. Главы государств на протяжении нескольких дней в разных форматах обсуждали будущее партнерства. Борт № 1 отправился в Минск с внушительным портфелем итоговых документов. Президента в аэропорту провожал премьер-министр Узбекистана.

Стороны договорились о конкретных проектах, которые должны вывести взаимную торговлю на миллиард долларов, и это не финальная цифра. Главное, что обе страны и лидеры крайне заинтересованы друг в друге. У Узбекистана есть своя сырьевая база, но не хватает технологий. Белорусы готовы их предоставить: и в сельском хозяйстве, и в промышленности, в образовании, подготовке кадров и в здравоохранении.

Медицина - один из локомотивов взаимовыгодного сотрудничества наших государств. По словам посла Беларуси в Узбекистане Леонида Маринича, опыт совместной работы уже есть: специалисты проходили стажировки на базе наших клиник, белорусские специалисты для проведения сложных операций выезжали в Ташкент. Наша страна заинтересована в поставках своих лекарств в Узбекистан, партнеры готовы предоставить гарантии по приобретению фармацевтической продукции. На переговорах поднимались вопросы совместного производства антибиотиков и поддержки материнства и детства.