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Планы на миллиард и дорожная карта. Итоги исторического визита Президента Беларуси в Узбекистан
Миллиардный товарооборот и более 80 проектов в дорожной карте до 2025 года. 10 февраля завершился официальный визит Президента Беларуси в Узбекистан. Его уже назвали историческим для отношений Минска и Ташкента. Главы государств на протяжении нескольких дней в разных форматах обсуждали будущее партнерства. Борт № 1 отправился в Минск с внушительным портфелем итоговых документов. Президента в аэропорту провожал премьер-министр Узбекистана.
Стороны договорились о конкретных проектах, которые должны вывести взаимную торговлю на миллиард долларов, и это не финальная цифра. Главное, что обе страны и лидеры крайне заинтересованы друг в друге. У Узбекистана есть своя сырьевая база, но не хватает технологий. Белорусы готовы их предоставить: и в сельском хозяйстве, и в промышленности, в образовании, подготовке кадров и в здравоохранении.
Медицина - один из локомотивов взаимовыгодного сотрудничества наших государств. По словам посла Беларуси в Узбекистане Леонида Маринича, опыт совместной работы уже есть: специалисты проходили стажировки на базе наших клиник, белорусские специалисты для проведения сложных операций выезжали в Ташкент. Наша страна заинтересована в поставках своих лекарств в Узбекистан, партнеры готовы предоставить гарантии по приобретению фармацевтической продукции. На переговорах поднимались вопросы совместного производства антибиотиков и поддержки материнства и детства.
По словам Леонида Маринича, главный ориентир нашего партнерства - технологический суверенитет. Страны будут реализовывать совместные проекты в промышленности, энергетике, АПК, науке, образовании и спорте. Полный выпуск программы "Вопрос номер один" уже доступен на YouTube-канале АТН и на официальном сайте Белтелерадиокомпании.
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