Планы по дальнейшему взаимодействию обсудили на саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге

Неформальный саммит лидеров СНГ сегодня состоялся в Санкт-Петербурге. Участие в нем принял Президент Александр Лукашенко. Белорусский лидер прибыл в город на Неве накануне. Главы стран Содружества по традиции подводят итоги уходящего года, обсуждают планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для СНГ сферах. Президент Беларуси сделал по просьбе журналистов и прогноз на год предстоящий. Забегая вперед, он оптимистичный. На встрече прозвучало, что в Содружестве не без разногласий, но главное - есть готовность сотрудничать и все преодолевать. Каким этот год был в большой политике, какая атмосфера царит в СНГ - из Питера передает наш обозреватель Наталья Бреус.

В Питере чувствуется этот особенный праздничный настрой. Предновогодняя неделя для всех очень насыщенная - все хотят успеть завершить дела и подготовиться к праздникам. Тем не менее лидеры СНГ стараются традиции не изменять - встречаются на исходе года. Журналисты иногда шутят, называют эти встречи "саммит под елочкой". Но понятно, что это возможность для лидеров и обсудить животрепещущие темы, и подвести итоги уходящего года. Ну а год был, согласитесь, непростым.

Токаеву точно не позавидуешь - 2022 начался с попытки госпереворота в Казахстане. Он удержал страну не без помощи миротворцев ОДКБ. И даже выдержал осенью переизбрание на высший пост. Неслабо искрило между Алиевым и Пашиняном - они приезжают почти друг за другом. В течение года прикладывали максимум усилий, чтобы соседи по-настоящему помирились. При содействии России. Это не так быстро и так легко. Налегке приезжает Александр Лукашенко. Хотя питерские почти минус 10 знатно бодрят. Но белорусы с закалкой! Уходящий год, конечно, не 20-й, хотя тоже испытание на прочность. Но что 2023 нам готовит? Прогноз от Президента Беларуси оптимистичный.

Отвечая на вопрос, каким будет 2023 год, Президент сказал:"Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально".

У Президента также спросили, как его настроение перед саммитом. "Средне", - ответил Александр Лукашенко. Он пояснил, что по мере приближения к Новому году настроение становится все лучше:"Лучше не может быть, а под Новый год будет самым хорошим".

Такой настрой заряжает. Впрочем этот тандем - Союзное государство - всегда был и остается примером для Содружества.

Только-только прошли белорусско-российские переговоры, где нашли решения по всем вопросам. Тон интеграции задают всегда лично - Лукашенко и Путин.

В прошлый раз рабочий график не позволил присутствовать на неформальной встрече главе Кыргызстана - в этот раз даже предновогодний ажиотаж не помешал. Эмомали Рахмон, который запомнился осенью эмоциональной речью об уважении, сам знает в нем толк и подобные приглашения никогда не игнорирует. Небольшая заминка у флагов - Алиев и Пашинян рядом. Но это не тайный план дипломатии, а протокольная особенность, когда флаги стран по алфавиту. В этот раз вокруг принимающей стороны.

Итоги работы Содружества Независимых Государств в2022году

Формат этой встречи особенный. Четкой повестки нет. Но темы и без нее на поверхности - безопасность в регионе, продвижение в экономике вопреки санкциям, преодоление противоречий между участниками СНГ. Путин скажет об экономике. В этом году сотрудничество стало активнее между странами. Это становится ответом на давление Запада. Чувствует его прежде всего Москва и Минск. Но рикошетит по всему Содружеству. Это, конечно, еще не "консолидация мечты", но сближение, которое дает ощутимый эффект. Товарооборот СНГ растет, активизировалась внутренняя торговля.

Страны СНГ стали более активно переходить вовзаимных расчетах нанациональные валюты. Полинии Содружества предпринимались скоординированные меры, нацеленные наимпортозамещение иобеспечение технологического суверенитета, самостоятельности, наращивание совместного промышленного производства инаучного потенциала. Как результат, укрепился экономический ифинансовый суверенитет государств Содружества. Динамично развивались внутренние рынки товаров, услуг икапиталов. Углубилась региональная интеграция. Владимир Путин, Президент России

Как говорится, всем врагам назло. О том, что происходит в СНГ и вокруг объединения, Александр Лукашенко говорил еще на астанинском саммите. Открыто, в голос обозначая болевые точки. Проблем в Содружестве хватает. А вот чего порой не хватает, так это взаимной поддержки на фоне глобальных перипетий.

Президент Беларуси предупреждал: На прочность будут испытывать всех

Против всех нас развязана настоящая гибридная война. И Украина здесь лишь предлог. Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, а может быть, и раньше. Сегодня на острие экономических и финансовых атак оказались Россия и Беларусь. Но думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире - расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков. На прочность будут испытывать всех.



Говоря это, Президент Беларуси держал в уме все трудности в Содружестве - и экономические (нелегитимные ограничения нам не в помощь), и политические - (это Баку и Ереван, Душанбе и Бишкек).

Но за круглым столом те, кто не отказывается вести диалог и готов искать выход из трудных положений!

Владимир Путин, Президент России: Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами - участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие.

Сложным год назовет и Токаев. Именно Казахстан в 2022-м председательствовал в СНГ. Содружество извне пробуют на зуб, но и на внутреннем контуре еще работать и работать.

Хотел бы обратить внимание на создание благоприятных условий для торговли. Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма, следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Для лидеров СНГ очередная, пусть и неформальная встреча, - это возможность лишний раз пообщаться, обсудить дальнейшее сотрудничество. В том числе и как сообща снизить негатив всех мировых потрясений.

На этом неформальном саммите позиция Беларуси и России будет неким эталоном. Как пример, как можно сделать, чтобы себя обезопасить от множества эксцессов, которые творятся вокруг бывших советских республик. Потому что, к сожалению, ни одна из этих республик не смогла развиваться стабильно. Их штормит. Как по внутренней, так и по внешней повестке. И в этом штормующем море надо за что-то держаться. Иметь верный ориентир, маяк. И вот таким маяком как раз выступает Союзное государство России и Беларуси. Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"

Неформальный саммит глав СНГ - это, прежде всего, двустороннее общение. На этом саммите главы государств бывшего постсоветского пространства решают в основном те вопросы, которые слаживают шероховатости, которые возникают на официальных переговорах. У нас был очень непростой год. Была эскалация в Нагорно-Карабахском направлении. Жесткие противостояния между Таджикистаном и Узбекистаном. Казахстан вышел на новый уровень международного сотрудничества. Поэтому главам государств есть о чем поговорить и есть где поработать и создать новые системы баланса сил, которые в дальнейшем помогут более эффективно взаимодействовать. Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации (Россия)

Во всем мире наше единство остается отличающим нас от всего остального мира. Внешняя экономика, политика, культура - она внешняя, а то, что у нас было на постсоветском пространстве, оно нас до сих пор объединяет. И хорошее, и плохое, и то, что сейчас главы государств стали объединяться все чаще, говорит о том, что они оценивают риски и возможности, связанные с нашим единством. Владимир Киреев, полотолог (Россия)