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Планы Запада против Беларуси - президент озвучил разведданные спецслужб
Ситуация в школе моментально была взята на контроль на самом высоком уровне. Несмотря на сложную эпидситуацию в стране, вопроса о госпитализации детей, если на то были показания, не возникало, равно как и по оказанию помощи тем, кто находился дома. И это для нас естественно. Белорусы привыкли чувствовать себя защищенными. Эти гарантии дает государство, в том числе благодаря четко выстроенной системе власти.
Может, поэтому Беларусь кое-кого так сильно раздражает и так упорно желание извне развалить страну.
Речь идет о прямых фактах иностранной агрессии. Как не бывает дыма без огня, так и раскачиваний в нашей стране в первую очередь без Польши. Информацию от спецслужб белорусский лидер без купюр озвучил накануне в 6-й больнице Минска. И там было много любопытных фактов.
Подобная информация никогда не бывает в открытом доступе. И крыть здесь нечем. Отдельные ресурсы тут же стали искать фейки, чтобы затем самим их наплодить. Другие встрепенулись - ведь в документах разведки четко сказано: "Запад дальше будет бить Россию. И Беларусь - "обкатка" технологий и приемов свержения власти".
Стоит отметить, некоторые западные страны уже и в открытую говорят о своем желании внедриться в дела Беларуси и России. Правда, политтехнологический блицкриг у нас не удался. А Москва, кажется, бросила множество сил на укрепление медиарубежей и своей национальной безопасности.
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