Наталья Кочанова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс

Плодотворное сотрудничество по всем направлениям - основная задача в отношениях Беларуси и Великобритании. В том числе, после выхода Королевства из ЕС



Плодотворное сотрудничество по всем направлениям - основная задача в отношениях Беларуси и Великобритании. В том числе, после выхода Королевства из ЕС. Об этом говорили на встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс.



Страны активно развивают двусторонние отношения, в частности, в экономике. Налажен импорт и экспорт - товарооборот в прошлом году составил 2,4 миллиарда долларов. Соединенное Королевство занимает второе место по объему привлеченных в экономику Беларуси прямых иностранных инвестиций.



