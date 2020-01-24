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Наталья Кочанова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс
Плодотворное сотрудничество по всем направлениям - основная задача в отношениях Беларуси и Великобритании. В том числе, после выхода Королевства из ЕС
Плодотворное сотрудничество по всем направлениям - основная задача в отношениях Беларуси и Великобритании. В том числе, после выхода Королевства из ЕС. Об этом говорили на встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс.
Страны активно развивают двусторонние отношения, в частности, в экономике. Налажен импорт и экспорт - товарооборот в прошлом году составил 2,4 миллиарда долларов. Соединенное Королевство занимает второе место по объему привлеченных в экономику Беларуси прямых иностранных инвестиций.
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