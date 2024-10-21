"Площадка": как серые схемы евродипломатов с визами нелегалам становятся системой

Наказуемая честность, или яркий пример "верховенства закона", соблюдения прав граждан, в частности права на труд - в Евросоюзе.

Добросовестного чешского дипломата увольняют за то, что она сообщила службе безопасности своего МИД о незаконной торговле послом визами для нелегалов по четыре тысячи евро за штуку.

Никогда такого не было, и вот опять. Продолжение скандала с продажей шенгенских виз для нелегальных мигрантов. Не так давно, напомним, вскрылась очень некрасивая история с махинациями польских консулов, теперь - любопытные подробности истории с чешскими послами.

Яна Халоупкова считалась почти безупречной сотрудницей МИД Чехии. 12 языков, докторская степень. Работала консулом в чешском посольстве в Марокко. А несколько лет назад Яна случайно стала санитаром своего внешнеполитического ведомства - уличила своего начальника, посла Чехии в Марокко Виктора Лоренца, в незаконной торговле визами для нелегалов, по четыре тысячи евро за штуку. Ужаснулась и сообщила об этом не абы кому, а руководству службы безопасности МИД. В итоге Яну отозвали, а потом уволили.

Почти безупречная сотрудница министерства сперва опешила, но потом собралась и пошла в суд и даже выиграла его, однако тогда в полиции посчитали, что судебное решение выполнять необязательно. Это, к слову, о "верховенстве закона" в ЕС. А вот от замначальника по безопасности реакция была. Прислал женщине свою фотографию в обнаженном виде и уехал работать послом в Берлин. Повысили.

С тех пор бывшая дипломат судится. Недавно снова подала иск в Муниципальный суд Праги. Говорит, что просто хотела работать правильно, согласно законам и праву ЕС.

Человеку, профессионалу можно только посочувствовать и пожелать успехов в нелегкой борьбе за правду и право. Для нас же интересно вот что: системность подобных случаев в ЕС, а также дипломатическое (и даже выше) крышевание всего этого беспредела, который представитель чешского МИД назвали "большой игрой". Чьей и для чего? Например, чтобы продавать визы и обвинять Беларусь в привлечении нелегалов к границе "райского сада". А с той стороны полицаи бьют по нелегалам из оружия и водометов.