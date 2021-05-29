По словам экспертов, прошедшая встреча президентов - еще один шаг на пути к стратегии усиления сотрудничества Минска и Москвы

Экономика, совместные проекты, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику - темы переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи накануне. К слову, встреча президентов Беларуси и России (третья в этом году) длилась более 5 часов. Сегодня лидеры продолжат общение в неформальной обстановке. Президентам всегда есть что обсудить.







У Беларуси и Росси много совместных проектов

Так, в июне ожидаем запуск первого блока Белорусской атомной электростанции в промышленную эксплуатацию. Есть позитивные тенденции и по другим направлениям. Взаимный товарооборот уже показывает рост (+18%), в этом году Беларусь и Россия планируют превзойти объемы, которые были еще до пандемии, а это около $ 35 млрд. Президенты обсудили интеграционную повестку, здесь лидеры сходятся во мнении, что процесс сближения наших экономик должен продвигаться постепенно, в соответствии с интересамиобеих сторон.

К слову, эксперты и в России, и в Беларуси, которые внимательно следили за ходом переговоров в Сочи, отметили: у президентов общие позиции по большинству вопросов.

В том числе и по поводунеадекватнойреакцииЗапада в последние несколько дней на инцидент с самолетом Ryanair. Ее лидеры назвали "всплеском эмоций". Наша страна руководствовалась международным правом, сделала все для безопасности пассажиров, предложила международное расследование. В ответ же (без разбирательств) - санкции в отношении нашего национального авиаперевозчика, который к произошедшему вовсе не имеет отношения.