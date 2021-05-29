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По словам экспертов, прошедшая встреча президентов - еще один шаг на пути к стратегии усиления сотрудничества Минска и Москвы
Экономика, совместные проекты, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику - темы переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи накануне. К слову, встреча президентов Беларуси и России (третья в этом году) длилась более 5 часов. Сегодня лидеры продолжат общение в неформальной обстановке. Президентам всегда есть что обсудить.
У Беларуси и Росси много совместных проектов
Так, в июне ожидаем запуск первого блока Белорусской атомной электростанции в промышленную эксплуатацию. Есть позитивные тенденции и по другим направлениям. Взаимный товарооборот уже показывает рост (+18%), в этом году Беларусь и Россия планируют превзойти объемы, которые были еще до пандемии, а это около $ 35 млрд. Президенты обсудили интеграционную повестку, здесь лидеры сходятся во мнении, что процесс сближения наших экономик должен продвигаться постепенно, в соответствии с интересамиобеих сторон.
К слову, эксперты и в России, и в Беларуси, которые внимательно следили за ходом переговоров в Сочи, отметили: у президентов общие позиции по большинству вопросов.
В том числе и по поводунеадекватнойреакцииЗапада в последние несколько дней на инцидент с самолетом Ryanair. Ее лидеры назвали "всплеском эмоций". Наша страна руководствовалась международным правом, сделала все для безопасности пассажиров, предложила международное расследование. В ответ же (без разбирательств) - санкции в отношении нашего национального авиаперевозчика, который к произошедшему вовсе не имеет отношения.
А вот буквально год назад риторика в адрес Белавиа была совсем иной. Напомним, когда из-за COVID-19 многие страны по всему миру в один миг закрылись, оставив своих граждан один на один с их проблемами, явно дав понять, что дома их не ждут, на помощь пришла именно белорусская компания! На борт принимали граждан разных стран, не делив на своих и чужих. Все понимают: нас проверяли и будут проверять на прочность. Беларуси и России еще придется доказывать состоятельность нашего партнерства. Союзники (убеждены эксперты) к этому готовы. По словам экспертов, прошедшая накануне встреча - еще один шаг на пути к стратегии усиления сотрудничества Минска и Москвы.
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