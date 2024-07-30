Победу на президентских выборах в Венесуэле атакуют провокациями

Мы уже проходили через это, мы уже видели это кино, такой же фильм с похожим сценарием. Главные герои одни и те же: с одной стороны, люди, которые хотят мира, демократии, процветания и прогресса, а с другой - элита, полная ненависти, с фашистским контрреволюционным проектом, связанным с империей США.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы