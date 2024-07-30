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Победу на президентских выборах в Венесуэле атакуют провокациями
Победа на президентских выборах в Венесуэле вызвала ожидаемую реакцию Запада. На улицы Каракаса и других венесуэльских городов вывели проплаченных радикалов в знак непризнания результатов голосования. За ночь те подожгли не менее пяти полицейских участков, несколько зданий мэрии и десятки автомобилей. По словам победившего Николаса Мадуро, в стране предпринимаются попытки организовать "фашистский и контрреволюционный госпереворот".
Мы уже проходили через это, мы уже видели это кино, такой же фильм с похожим сценарием. Главные герои одни и те же: с одной стороны, люди, которые хотят мира, демократии, процветания и прогресса, а с другой - элита, полная ненависти, с фашистским контрреволюционным проектом, связанным с империей США.
Вподдержку Мадуро иусилий Каракаса по защите мира и стабильности уверенно выступили Китай, Россия, Иран, Беларусь, Куба, Боливия, Никарагуа. Каракас отозвал своих послов из ряда стран, не признавших итоги народного волеизъявления. Среди них Аргентина, Чили, Перу. Это не первая попытка западных сценаристов и их приспешников перевернуть историю суверенной Венесуэлы, которая осмелилась претендовать на самостоятельную политику в условиях многополярного мира.
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