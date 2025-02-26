Почему договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства важен для Беларуси и России

Беларусь и Россия консолидируют усилия для эффективного противодействия внешним вызовам и угрозам. 26 февраля сенаторы на заседании сессии Совета Республики одобрили законопроект "О ратификации Договора между Беларусью и Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства".

С учетом современной геополитической ситуации этот документ крайне необходим. Как отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Алейник, договор носит мирный и оборонительный характер и не направлен против каких-либо стран. Он обязывает стороны поддерживать друг друга всеми способами, соответствующими международному праву в случае угроз суверенитету, конституционному строю, территориальной целостности и внешним границам Союзного государства.

Сергей Алейник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fe4cd99-f72e-4c27-bbb5-1c8e52d7de4a/conversions/b8fa269f-ba15-473c-9201-064a436e46ee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fe4cd99-f72e-4c27-bbb5-1c8e52d7de4a/conversions/b8fa269f-ba15-473c-9201-064a436e46ee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fe4cd99-f72e-4c27-bbb5-1c8e52d7de4a/conversions/b8fa269f-ba15-473c-9201-064a436e46ee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fe4cd99-f72e-4c27-bbb5-1c8e52d7de4a/conversions/b8fa269f-ba15-473c-9201-064a436e46ee-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Алейник

Сергей Алейник:

"Этот договор имеет стратегически важное значение для укрепления союзничества с РФ. Договор предусматривает не только военную составляющую, но и более широкое понимание Концепции национальной безопасности. Он включает в себя политические, экономические и иные аспекты. Предусматривает возможность совместного инициирования ответных действий на меры экономического принуждения или односторонние экономические меры, другие виды гибридной агрессии, которые применяются по отношению к Беларуси и России".

Александр Лукьянов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cdddd26-b196-4c94-92b5-ab743baed7ec/conversions/54250194-e973-4ebd-928f-e31920e5c44b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cdddd26-b196-4c94-92b5-ab743baed7ec/conversions/54250194-e973-4ebd-928f-e31920e5c44b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cdddd26-b196-4c94-92b5-ab743baed7ec/conversions/54250194-e973-4ebd-928f-e31920e5c44b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cdddd26-b196-4c94-92b5-ab743baed7ec/conversions/54250194-e973-4ebd-928f-e31920e5c44b-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Лукьянов

"Очень важно, что работа выстроена синхронно. В 11:00 в Москве в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации уже был одобрен законопроект, который был подписан 6 декабря 2024 года Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Договор дает эксклюзивное право на использование не только регулярных войск, а также традиционных систем военных действий, но в том числе и применение ядерного оружия", - рассказал член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Александр Лукьянов.