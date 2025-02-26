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Почему договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства важен для Беларуси и России
Беларусь и Россия консолидируют усилия для эффективного противодействия внешним вызовам и угрозам. 26 февраля сенаторы на заседании сессии Совета Республики одобрили законопроект "О ратификации Договора между Беларусью и Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства".
С учетом современной геополитической ситуации этот документ крайне необходим. Как отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Алейник, договор носит мирный и оборонительный характер и не направлен против каких-либо стран. Он обязывает стороны поддерживать друг друга всеми способами, соответствующими международному праву в случае угроз суверенитету, конституционному строю, территориальной целостности и внешним границам Союзного государства.
Сергей Алейник:
"Этот договор имеет стратегически важное значение для укрепления союзничества с РФ. Договор предусматривает не только военную составляющую, но и более широкое понимание Концепции национальной безопасности. Он включает в себя политические, экономические и иные аспекты. Предусматривает возможность совместного инициирования ответных действий на меры экономического принуждения или односторонние экономические меры, другие виды гибридной агрессии, которые применяются по отношению к Беларуси и России".
"Очень важно, что работа выстроена синхронно. В 11:00 в Москве в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации уже был одобрен законопроект, который был подписан 6 декабря 2024 года Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Договор дает эксклюзивное право на использование не только регулярных войск, а также традиционных систем военных действий, но в том числе и применение ядерного оружия", - рассказал член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Александр Лукьянов.
В положениях договора о гарантиях безопасности заложен принцип использования ядерного и обычных вооружений, а также другие методы защиты Беларуси и России. Данный документ является реакцией двух стран на активизацию НАТО у границ Союзного государства. Договор заключен на 10 лет с автоматическим продлением на последующие 10-летние сроки и вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами.