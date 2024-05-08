Почему американцы полетели на Луну благодаря нацистам, а один из основателей космической медицины ставил эксперименты над детьми

"Скрепка", "Паук" и "Алсос" - операции, которые изменили судьбу всего мира. В рамках операции "Скрепка" немецких ученых вербовали и переправляли в США. "Я помешан на технологиях", - сказал Адольф Гитлер своему окружению на званом ужине в начале Второй мировой войны. После капитуляции Германии сотни гитлеровских технологов быстро стали американцами.

Одним из самых важных приобретений американцев стал коллектив германского инженера-ракетчика Вернера фон Брауна.





Фон Браун даже занимал пост замдиректора НАСА и ряд других довольно серьезных должностей в аэрокосмической сфере. Прилично заработал и стал весьма влиятельным американцем - официально получил гражданство в 1955 году. Фон Браун и его команда строили для американцев первые баллистические ракеты. Нацистское прошлое было быстро и прочно забыто.





Еще один соавтор американской лунной программы - тоже бывший подчиненный Гитлера. Артур Рудольф - важный нацистский инженер-ракетчик, который работал на НАСА. Именно он стал директором проекта программы создания ракеты "Сатурн-5", той самой, что достигла Луны в 1969 году.

В пособничестве нацизму Рудольфа публично заподозрили лишь в 1980-х. На тот момент сотрудник НАСА и Вооруженных сил США без всяких преград покинул Америку и вернулся в ФРГ. Те, кого не разоблачили, продолжили получать престижные премии и давать премиям свои имена. Как Губертус Штругхольд, ставивший эксперименты на детях, а после использовавший их в своих работах.

Штругхольда, несмотря на это, называют одним из основателей космической медицины. Его открытиясыгралиключевую роль в разработке скафандров и бортовых систем жизнеобеспечения, которые способствовали успеху американского "Аполлона". Ученого даже увековечили вЗале славы Музея космической истории вНью-Мексико.